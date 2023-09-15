Повітряні сили показали ракети, якими знищують ворожі цілі (відео)

Захисники нетерпінням чекають на німецькі Taurus для ще більшої ефективності

Повітряні сили ЗСУ знищують ворожі цілі за допомогою британських авіаційних крилатих ракет Storm Shadow і французьких Scalp. Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram.

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«Британські та французькі ЗМІ цікавляться, яким саме типом крилатих ракет українські пілоти відправили плавзасоби «Мінськ» та «Ростов-на-Дону» услід за «Москвою».

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Цілком логічно, адже кращої реклами для національного виробника озброєння і не придумаєш.

Доповідаю! В авіації Повітряних сил є два типи крилатих ракет, надані партнерами для боротьби з окупантом. Британські Storm Shadow ми підвішуємо під ліве крило Су-24М, французькі Scalp – під праве. Обидві ракети чудово працюють, без шансів для окупанта!

Олещук наголосив, що захисники нетерпінням чекають на німецькі Taurus для ще більшої ефективності. «Під крилами наших бомбардувальників знайдеться місце і для німецької Taurus. Тоді «гру в міста» можна буде продовжити ще ефективніше.

У черговий раз дякую нашим західним партнерам за озброєння і техніку, яка допомагає знищувати агресора та звільняти українську землю!», – написав Олещук.

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Триває 569-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 25 бойових зіткнень.