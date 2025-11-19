Головна Країна Події в Україні
Повітряні сили повідомили, чим РФ вдарила по багатоквартирних будинках в Тернополі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Повітряні сили повідомили, чим РФ вдарила по багатоквартирних будинках в Тернополі
Наразі правоохоронці вивчають уламки російських крилатих ракет
фото: Повітряні сили ЗСУ/Telegram

Російська крилата ракета Х-101 містить компоненти та комплектуючі, виробниками яких є компанії зокрема із США, Китаю і Тайваню, Німеччини, Нідерландів та інших

У багатоквартирні житлові будинки у місті Тернопіль влучили російські крилаті ракети Х-101, випущені з літаків стратегічної авіації: 6-ти Ту-95МС (аеродром базування «Олєнья»), 4-х Ту-160МС (аеродроми базування «Енгельс» та «Українка»). Райони пусків – Вологодська та Астраханська області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Наразі правоохоронці вивчають уламки російських крилатих ракет, аби встановити і задокументувати черговий терористичний акт росіян проти мирного населення України.

Повітряні сили повідомили, чим РФ вдарила по багатоквартирних будинках в Тернополі фото 1
фото: Повітряних сил ЗСУ/Telegram

«За достовірними даними, які уже не одноразово надавались партнерам, російська крилата ракета Х-101 містить компоненти та комплектуючі, виробниками яких є компанії зокрема із США, Китаю і Тайваню, Німеччини, Нідерландів та інших. Станом на 16.00 знайдено та ідентифіковано уламки однієї із крилатих ракет, яка влучила у дев’ятиповерхівку 19 листопада 2025 року. Це ракета Х-101, виготовлена у четвертому кварталі 2025 року», – йдеться у повідомленні. 

Повітряні сили повідомили, чим РФ вдарила по багатоквартирних будинках в Тернополі фото 2
фото: Повітряних сил ЗСУ/Telegram

Нагадаємо, Російська Федерація атакувала ракетами Тернопіль. У місті пролунало декілька вибухів. Внаслідок масованого комбінованого російського удару по місту загинули 25 людей, серед них – троє дітей. Ще 73 людини, з них 15 дітей, постраждали. Біля пошкодженого будинку працюють 14 психологів ДСНС з різних регіонів України, які уже надали допомогу 150 людям.

Як повідомлялося, з 19 по 21 листопада у Тернополі оголошено дні жалоби за загиблими внаслідок нічної атаки.

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

