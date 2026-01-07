Дніпропетровщина: окупанти атакували підрозділ ДТЕК

Ніхто з енергетиків не постраждав через ворожий удар

Унаслідок обстрілу було пошкоджено енергообладнання

У ніч проти 7 січня ворог атакував один із підрозділів ДТЕК на Дніпропетровщині. Унаслідок удару загорілося енергообладнання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Зазначається, що рятувальники швидко ліквідували пожежу, а енергетики розпочали відновлення. Унаслідок ворожого обстрілу ніхто з працівників ДТЕК не постраждав.

Нагадаємо, протягом грудня енергетики компанії ДТЕК повернули світло понад 5 млн родин, чиї оселі були знеструмлені внаслідок ворожих атак. Найбільше відновлень було на Одещині, де ворог активно атакує енергетичну інфраструктуру. Тут за місяць енергетики повернули світло в домівки 1,7 млн родин.

Раніше гендиректор ДТЕК Максим Тимченко заявив, що нинішня зима для українців стане найскладнішою від початку повномасштабного вторгнення. Українська енергосистема вже відчуває нестачу резервних систем живлення та брак часу для його відновлення. Водночас щоденні російські обстріли по енергоструктурі України не припиняються.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

