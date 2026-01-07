Головна Країна Події в Україні
Росія масово атакувала Кривий Ріг реактивними шахедами: є поранені

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Росія масово атакувала Кривий Ріг реактивними шахедами: є поранені
Кривий Ріг опинився під масовою атакою російських шахедів
ілюстративне фото з відкритих джерел

Кілька поранених внаслідок російської атаки перебувають у важкому стані

Кривий Ріг опинився під масовою атакою російських шахедів. голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив про наслідки атаки та постраждалих. Про це пише «Главком» із посиланням на повідомлення голови міста.

Відомо, що ввечері 7 січня під прицілом російських безпілотників опинився Кривий Ріг. Ворог атакував цивільні об’єкти інфраструктури та приватне підприємство.

Внаслідок атаки постраждали восьмеро людей, вони зазнали поранень. Двоє з них госпіталізували, вони перебувають у важкому стані та наразі за їхнє життя борються лікарі.

За словами Олександра Вілкула, росіяни атакували місто атакували реактивними шахедами. Наразі атака триває, шахеди продовжують рухатися в напрямку міста. У місті можливі серйозні аварійні вимкнення електроенергії.

Нагадаємо,що у ніч проти 7 січня ворог атакував один із підрозділів ДТЕК на Дніпропетровщині. Унаслідок удару загорілося енергообладнання. Зазначається, що рятувальники швидко ліквідували пожежу, а енергетики розпочали відновлення. Унаслідок ворожого обстрілу ніхто з працівників ДТЕК не постраждав.

Також 7 січня Російська Федерація атакувала два порти Одещини. Унаслідок обстрілу загинула одна людина, щонайменше п’ятеро поранено. Зазначається, що унаслідок атаки пошкоджено об’єкти порту, адміністративні будівлі, контейнери з олією. 

Теги: безпілотник обстріл Кривий Ріг

