Визволення Херсона: як це було – щемливі фото та відео

Сьогодні Україна відзначає третю річницю звільнення Херсона. 11 листопада 2022 року українські війська звільнили місто – єдиний обласний центр, який російська терористична армія змогла захопити після початку повномасштабного вторгнення. «Главком» нагадує, як саме відбувалося звільнення Херсона.

Наступ ЗСУ

10 листопада 2022 року з’явилося відео, на якому у Снігурівці Миколаївської області знову замайорів український прапор. Того ж дня стало відомо, що українські підрозділи відновили контроль над селом Киселівка, розташованим за 15 км на північний захід від Херсона. Тодішній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що з 1 жовтня українська армія звільнила вже 41 населений пункт під Херсоном.

ЗСУ вдалося звільнити Херсон у листопаді 2022 року фото з відкритих джерел

До вечора 10 листопада половина російських військових уже була виведена через Дніпро. А вранці 11 листопада очевидці зафіксували, як російські піхотинці відступають через понтонний міст на східний берег. Тим часом українські бронетанкові колони впевнено просувалися до Херсона, проходячи крізь міста й села, де місцеві мешканці виходили на вулиці, зустрічаючи визволителів з радісними вигуками та українськими прапорами.

Херсон після звільнення від окупантів

11 листопада надвечір українські війська увійшли до Херсона, а вже наступного дня місто було повністю звільнене. Разом із Херсоном Збройні сили України взяли під контроль усе правобережжя Херсонської області.

Попри радість звільнення, українські командири діяли обережно – існували побоювання, що російські війська могли залишити пастки чи підготувати засідку. Як і на інших деокупованих територіях, українські сапери виявили численні міни та пастки, які становили загрозу і для військових, і для цивільних. 12 листопада тривала масштабна робота з розмінування, під час якої кілька людей були поранені, а щонайменше одна людина загинула.

Центр Херсона після деокупації, 12 листопада 2022 року фото: reuters

Попри це, серйозного опору чи засідок у місті не виявили – відступ російських сил спостерігачі назвали безладним. Коли українські військові увійшли до Херсона, їх зустрічали натовпи місцевих жителів, які з прапорами й сльозами радості святкували визволення свого міста.

Як Херсон святкував визволення від окупації

11 листопада жителі Херсона вийшли на вулиці та святкували звільнення міста від російських окупантів. Люди танцювали, співали, веселилися, а також прославляли Україну та ЗСУ.

Зокрема, тоді херсонці розпалили багаття та водили хороводи навколо нього, співаючи «Ой, у лузі червона калина».

Нагадаємо, до третьої річниці визволення міста Херсон з-під російської окупації на порталі War&Sanctions ГУР МО України оприлюднило інформацію про понад тисячу культурних цінностей, викрадених окупаційними військами з Херсонської обласної художньої галереї імені О. Шовкуненка.