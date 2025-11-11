Визволення Херсона: як це було – щемливі фото та відео
11 листопада жителі Херсона вийшли на вулиці та святкували звільнення міста від російських окупантів
Сьогодні Україна відзначає третю річницю звільнення Херсона. 11 листопада 2022 року українські війська звільнили місто – єдиний обласний центр, який російська терористична армія змогла захопити після початку повномасштабного вторгнення. «Главком» нагадує, як саме відбувалося звільнення Херсона.
Наступ ЗСУ
10 листопада 2022 року з’явилося відео, на якому у Снігурівці Миколаївської області знову замайорів український прапор. Того ж дня стало відомо, що українські підрозділи відновили контроль над селом Киселівка, розташованим за 15 км на північний захід від Херсона. Тодішній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що з 1 жовтня українська армія звільнила вже 41 населений пункт під Херсоном.
До вечора 10 листопада половина російських військових уже була виведена через Дніпро. А вранці 11 листопада очевидці зафіксували, як російські піхотинці відступають через понтонний міст на східний берег. Тим часом українські бронетанкові колони впевнено просувалися до Херсона, проходячи крізь міста й села, де місцеві мешканці виходили на вулиці, зустрічаючи визволителів з радісними вигуками та українськими прапорами.
11 листопада надвечір українські війська увійшли до Херсона, а вже наступного дня місто було повністю звільнене. Разом із Херсоном Збройні сили України взяли під контроль усе правобережжя Херсонської області.
Попри радість звільнення, українські командири діяли обережно – існували побоювання, що російські війська могли залишити пастки чи підготувати засідку. Як і на інших деокупованих територіях, українські сапери виявили численні міни та пастки, які становили загрозу і для військових, і для цивільних. 12 листопада тривала масштабна робота з розмінування, під час якої кілька людей були поранені, а щонайменше одна людина загинула.
Попри це, серйозного опору чи засідок у місті не виявили – відступ російських сил спостерігачі назвали безладним. Коли українські військові увійшли до Херсона, їх зустрічали натовпи місцевих жителів, які з прапорами й сльозами радості святкували визволення свого міста.
Як Херсон святкував визволення від окупації
11 листопада жителі Херсона вийшли на вулиці та святкували звільнення міста від російських окупантів. Люди танцювали, співали, веселилися, а також прославляли Україну та ЗСУ.
Зокрема, тоді херсонці розпалили багаття та водили хороводи навколо нього, співаючи «Ой, у лузі червона калина».
Нагадаємо, до третьої річниці визволення міста Херсон з-під російської окупації на порталі War&Sanctions ГУР МО України оприлюднило інформацію про понад тисячу культурних цінностей, викрадених окупаційними військами з Херсонської обласної художньої галереї імені О. Шовкуненка.
Коментарі — 0