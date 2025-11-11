Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Визволення Херсона: як це було – щемливі фото та відео

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Визволення Херсона: як це було – щемливі фото та відео
Херсон було звільнено 11 листопада 2022 року
колаж: glavcom.ua

11 листопада жителі Херсона вийшли на вулиці та святкували звільнення міста від російських окупантів

Сьогодні Україна відзначає третю річницю звільнення Херсона. 11 листопада 2022 року українські війська звільнили місто – єдиний обласний центр, який російська терористична армія змогла захопити після початку повномасштабного вторгнення. «Главком» нагадує, як саме відбувалося звільнення Херсона.

Наступ ЗСУ

10 листопада 2022 року з’явилося відео, на якому у Снігурівці Миколаївської області знову замайорів український прапор. Того ж дня стало відомо, що українські підрозділи відновили контроль над селом Киселівка, розташованим за 15 км на північний захід від Херсона. Тодішній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що з 1 жовтня українська армія звільнила вже 41 населений пункт під Херсоном.

ЗСУ вдалося звільнити Херсон у листопаді 2022 року
ЗСУ вдалося звільнити Херсон у листопаді 2022 року
фото з відкритих джерел

До вечора 10 листопада половина російських військових уже була виведена через Дніпро. А вранці 11 листопада очевидці зафіксували, як російські піхотинці відступають через понтонний міст на східний берег. Тим часом українські бронетанкові колони впевнено просувалися до Херсона, проходячи крізь міста й села, де місцеві мешканці виходили на вулиці, зустрічаючи визволителів з радісними вигуками та українськими прапорами.

Херсон після звільнення від окупантів

11 листопада надвечір українські війська увійшли до Херсона, а вже наступного дня місто було повністю звільнене. Разом із Херсоном Збройні сили України взяли під контроль усе правобережжя Херсонської області.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Попри радість звільнення, українські командири діяли обережно – існували побоювання, що російські війська могли залишити пастки чи підготувати засідку. Як і на інших деокупованих територіях, українські сапери виявили численні міни та пастки, які становили загрозу і для військових, і для цивільних. 12 листопада тривала масштабна робота з розмінування, під час якої кілька людей були поранені, а щонайменше одна людина загинула.

Центр Херсона після деокупації, 12 листопада 2022 року
Центр Херсона після деокупації, 12 листопада 2022 року
фото: reuters

Попри це, серйозного опору чи засідок у місті не виявили – відступ російських сил спостерігачі назвали безладним. Коли українські військові увійшли до Херсона, їх зустрічали натовпи місцевих жителів, які з прапорами й сльозами радості святкували визволення свого міста.

Як Херсон святкував визволення від окупації

11 листопада жителі Херсона вийшли на вулиці та святкували звільнення міста від російських окупантів. Люди танцювали, співали, веселилися, а також прославляли Україну та ЗСУ.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Зокрема, тоді херсонці розпалили багаття та водили хороводи навколо нього, співаючи «Ой, у лузі червона калина».

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Нагадаємо, до третьої річниці визволення міста Херсон з-під російської окупації на порталі War&Sanctions ГУР МО України оприлюднило інформацію про понад тисячу культурних цінностей, викрадених окупаційними військами з Херсонської обласної художньої галереї імені О. Шовкуненка.

Читайте також:

Теги: війна Херсон звільнення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Санкції – не панацея, але солідний інструмент
Коли чекати ефекту від санкції Трампа проти нафти РФ?
28 жовтня, 18:27
Вибори у США лише стартували
Україна стає частиною американських виборів-2026
25 жовтня, 20:30
Марія Бурмака все творче життя утверджує українську мову в музиці та медійному просторі
Марія Бурмака: Ждуни тренують свою російську і чекають, куди хитнеться маятник
21 жовтня, 14:45
Майже три місяці лікарі боролися за життя військового медика...
Військовий хірург помер після важкого поранення. Згадаймо Олександра Полякіна
23 жовтня, 09:00
Президент США видав нову порцію заяв про Україну
Україна переможе у війні з РФ? Трамп зробив нові заяви
20 жовтня, 19:31
Президент зазначив, що Росія наразі не демонструє готовності до переговорів
Україна готова до дипломатії, але не ціною територій – президент
22 жовтня, 16:57
РФ посилила наступ на Донеччині: названо мету
РФ посилила наступ на Донеччині: названо мету
28 жовтня, 07:42
СБУ показала кадри знищення окупантів у Покровську
СБУ показала кадри знищення окупантів у Покровську
6 листопада, 18:40
Сногію Фоміну назавжди 54
Тривалий час захисник України вважався зниклим безвісти. Згадаймо Сергія Фоміна
Сьогодні, 09:00

Суспільство

Визволення Херсона: як це було – щемливі фото та відео
Визволення Херсона: як це було – щемливі фото та відео
«Укрзалізниця» додає нові зупинки для поїзда Київ-Бухарест у Молдові
«Укрзалізниця» додає нові зупинки для поїзда Київ-Бухарест у Молдові
Тривалий час захисник України вважався зниклим безвісти. Згадаймо Сергія Фоміна
Тривалий час захисник України вважався зниклим безвісти. Згадаймо Сергія Фоміна
Операція «Мідас». Наглядова рада «Енергоатома» скликає спеціальне засідання
Операція «Мідас». Наглядова рада «Енергоатома» скликає спеціальне засідання
РФ поширює фейки про повне оточення Куп’янська: подробиці
РФ поширює фейки про повне оточення Куп’янська: подробиці
11 листопада – Всесвітній день шопінгу: історія свята
11 листопада – Всесвітній день шопінгу: історія свята

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
7 листопада, 13:43

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua