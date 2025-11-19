Ракетний удар по Тернополю: 26 загиблих, серед них – троє дітей (оновлюється)

Через ворожий обстріл пошкоджені житлові багатоповерхівки, а також виробничі та складські споруди. Виникли масштабні пожежі

На цей час відомо про 25 загиблих

Російська Федерація атакувала ракетами Тернопіль. У місті пролунало декілька вибухів. Внаслідок чого є загиблі та поранені. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацполіцію.

Станом на 20:30 відомо про загибель 26 осіб, серед яких троє дітей. Травмовані 93 особи, у тому числі 18 дітей.

Безперервно проводяться аварійно-рятувальні роботи на об'єктах, які зазнали руйнувань під час ранкової атаки ворога. У нічний період робота не припинятиметься: усі підрозділи продовжуватимуть розбирати завали та надавати допомогу постраждалим. Поліцейські стежитимуть за охороною громадського порядку та недопущенням фактів мародерства.

фото: ДСНС України

Унаслідок російської атаки по Тернополю вміст хлору в повітрі значно перевищив норму. Тернопільська ОВА закликала містян не виходити з дому та зачинити вікна.

Президент Володимир Зеленський прокоментував комбінований російський удар по Україні. За словами глави держави, окупанти запустили більш ніж 470 ударних дронів та 48 ракет різного типу.

Як відомо о 07:15 в місті пролунала серія потужних вибухів. Місцеві у соцмережах повідомляли про пожежі та густий дим в різних районах міста. Крім того, є перебої зі світлом.

Згодом стало відомо, що унаслідок удару в Тернополі сильно пошкоджено багатоповерхівку, зруйновано декілька поверхів.

«Вбивці вдарили по нашому місту ракетами і шахедами. Пошкоджені будівлі і житлові будинки. Є постраждалі. На місці працюють відповідні служби. Детальнішу інформацію надам згодом», – написав міський голова Тернополя Сергій Надал.

Нагадаємо, Російська Федерація масовано атакувала Україну. Моніторингові канали повідомляли про пуски декількох десятків ракет та дронів.

Уночі 19 листопада війська Росії здійснили масовану атаку дронами-камікадзе «Герань-2» по Харкову. Внаслідок ударів постраждали щонайменше 36 людей.

До слова, Польща підняла в небо авіацію через масовану російську ракетну атаку на захід України. За словами військових, наземні системи протиповітряної оборони і радіовиявлення, як і системи далекомірної розвідки Польщі приведені до стану максимальної готовності.