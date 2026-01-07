Лінія фронту станом на 7 січня 2026. Зведення Генштабу

7 січня на фронті відбулося 255 бойових зіткнень

Російські війська завдали одного ракетного та 16 авіаційних ударів, застосували дві ракети й скинули 66 керованих авіабомб. Крім цього, залучили для уражень 2353 дронів-камікадзе та здійснили 2363 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

7 січня на фронті відбулося 255 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Південно-Слобожанському напрямку

Українські воїни відбили три штурмові дії окупантів. Крім того, ворог здійснив 64 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник 14 разів штурмував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Вовчанськ, Стариця, Зелене, Тихе та у бік населених пунктів Вільча, Тернова й Кутьківка, одне боєзіткнення триває.

На Куп'янському напрямку

Агресор 12 разів намагався прорвати оборону наших захисників в районах населених пунктів Степова Новоселівка, Піщане, Борівська Андріївка та у бік Нової Кругляківки й Куп’янська, п’ять боєзіткнень залишаються незавершеними.

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 15 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Нововодяне, Дерилове, Колодязі, Зарічне, Мирне та Шандриголове. Три боєзіткнення тривають.

На Слов'янському напрямку

П’ять штурмових дій військ противника відбили українські захисники на Слов’янському напрямку – окупанти намагалися просунутись поблизу Сіверська та у бік Пазено.

На Краматорському напрямку

Дев’ять ворожих атак відбили наші оборонці в районах Васюківки, Міньківки, Часового Яру та у бік Бондарного на Краматорському напрямку.

На Костянтинівському напрямку

Росіяни 19 разів йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Клебан-Бик, Яблунівка, Русин Яр та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку

Окупанти 72 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував в районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Федорівка, Дорожнє, Родинське, Мирноград, Покровськ, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки й Філії. В деяких локаціях бої точаться дотепер.

На Олександрівському напрямку

Ворог 15 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Зелений Гай, Олександроград, Січневе, Степове, Вишневе, Вербове, Красногірське, Рибне та Єгорівка.

На Гуляйпільському напрямку

Зафіксовано 37 бойових зіткнень, ворог намагався просунутись в районах населених пунктів Добропілля, Солодке, Варварівка, Зелене, Гуляйполе та Білогір’я. Вісім боєзіткнень точаться дотепер.

На Оріхівському напрямку

Ворог здійснив чотири атаки в бік Степногірська та Приморського.

На Придніпровському напрямку

Противник двічі безрезультатно намагався прорвати оборону наших захисників в районі Антонівського мосту.

Нагадаємо, триває 1414-й день повномасштабної війни в Україні.