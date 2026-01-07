Головна Країна Події в Україні
Лінія фронту станом на 7 січня 2026. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Ситуація на фронті 7 січня
фото: Генштаб ЗСУ

7 січня на фронті відбулося 255 бойових зіткнень

Російські війська завдали одного ракетного та 16 авіаційних ударів, застосували дві ракети й скинули 66 керованих авіабомб. Крім цього, залучили для уражень 2353 дронів-камікадзе та здійснили 2363 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

7 січня на фронті відбулося 255 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Українські воїни відбили три штурмові дії окупантів. Крім того, ворог здійснив 64 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 7 січня 2026. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник 14 разів штурмував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Вовчанськ, Стариця, Зелене, Тихе та у бік населених пунктів Вільча, Тернова й Кутьківка, одне боєзіткнення триває.

Лінія фронту станом на 7 січня 2026. Зведення Генштабу фото 2

На Куп'янському напрямку

Агресор 12 разів намагався прорвати оборону наших захисників в районах населених пунктів Степова Новоселівка, Піщане, Борівська Андріївка та у бік Нової Кругляківки й Куп’янська, п’ять боєзіткнень залишаються незавершеними.

Лінія фронту станом на 7 січня 2026. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 15 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Нововодяне, Дерилове, Колодязі, Зарічне, Мирне та Шандриголове. Три боєзіткнення тривають.

Лінія фронту станом на 7 січня 2026. Зведення Генштабу фото 4

На Слов'янському напрямку

П’ять штурмових дій військ противника відбили українські захисники на Слов’янському напрямку – окупанти намагалися просунутись поблизу Сіверська та у бік Пазено.

Лінія фронту станом на 7 січня 2026. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Дев’ять ворожих атак відбили наші оборонці в районах Васюківки, Міньківки, Часового Яру та у бік Бондарного на Краматорському напрямку.

Лінія фронту станом на 7 січня 2026. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Росіяни 19 разів йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Клебан-Бик, Яблунівка, Русин Яр та у бік Софіївки.

Лінія фронту станом на 7 січня 2026. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Окупанти 72 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував в районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Федорівка, Дорожнє, Родинське, Мирноград, Покровськ, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки й Філії. В деяких локаціях бої точаться дотепер.

Лінія фронту станом на 7 січня 2026. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Ворог 15 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Зелений Гай, Олександроград, Січневе, Степове, Вишневе, Вербове, Красногірське, Рибне та Єгорівка.

Лінія фронту станом на 7 січня 2026. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Зафіксовано 37 бойових зіткнень, ворог намагався просунутись в районах населених пунктів Добропілля, Солодке, Варварівка, Зелене, Гуляйполе та Білогір’я. Вісім боєзіткнень точаться дотепер.

Лінія фронту станом на 7 січня 2026. Зведення Генштабу фото 10

На Оріхівському напрямку

Ворог здійснив чотири атаки в бік Степногірська та Приморського.

Лінія фронту станом на 7 січня 2026. Зведення Генштабу фото 11

На Придніпровському напрямку

Противник двічі безрезультатно намагався прорвати оборону наших захисників в районі Антонівського мосту.

Лінія фронту станом на 7 січня 2026. Зведення Генштабу фото 12

Нагадаємо, триває 1414-й день повномасштабної війни в Україні.

