Трамп: Ми врегулювали вісім воєн, і дев'ята вже близько

Президент США Дональд Трамп заявив, що йому вдалося врегулювати вісім воєн, і незабаром завершиться ще одна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на виступ американського лідера в Білому домі.

Трамп зазначив, що йому буде складно перевершити досягнення першого президента США Джорджа Вашингтона та 16-го Авраама Лінкольна. «Але ми спробуємо, правда? Гей, вони не врегулювали вісім воєн, дев'ята на підході, гаразд? Ми врегулювали вісім воєн, і дев'ята вже близько, вірите чи ні», – сказав він.

Ймовірно, під дев'ятою війною американський лідер має на увазі вторгнення РФ в Україну.

Нагадаємо, Дональд Трамп більше не планує зустрічатися з російським диктатором Володимиром Путіним в Угорщині. Президент США не зустрінеться з російським диктатором в «найближчому майбутньому» після того, як телефонна розмова між переговірниками закінчилася невдало.

До слова, європейські країни співпрацюють з Україною над 12-пунктною пропозицією щодо припинення війни на поточних лініях фронту. Вони відкидають нові вимоги російського диктатора Володимира Путіна до США про передачу територій в обмін на мирну угоду.