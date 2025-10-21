Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп натякнув на завершення війни в Україні

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Трамп натякнув на завершення війни в Україні
Американський лідер зробив заяву про війну РФ проти України
фото: скриншот з відео

Трамп: Ми врегулювали вісім воєн, і дев'ята вже близько

Президент США Дональд Трамп заявив, що йому вдалося врегулювати вісім воєн, і незабаром завершиться ще одна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на виступ американського лідера в Білому домі.

Трамп зазначив, що йому буде складно перевершити досягнення першого президента США Джорджа Вашингтона та 16-го Авраама Лінкольна. «Але ми спробуємо, правда? Гей, вони не врегулювали вісім воєн, дев'ята на підході, гаразд? Ми врегулювали вісім воєн, і дев'ята вже близько, вірите чи ні», – сказав він.

Ймовірно, під дев'ятою війною американський лідер має на увазі вторгнення РФ в Україну.

Нагадаємо, Дональд Трамп більше не планує зустрічатися з російським диктатором Володимиром Путіним в Угорщині. Президент США не зустрінеться з російським диктатором в «найближчому майбутньому» після того, як телефонна розмова між переговірниками закінчилася невдало.

До слова, європейські країни співпрацюють з Україною над 12-пунктною пропозицією щодо припинення війни на поточних лініях фронту. Вони відкидають нові вимоги російського диктатора Володимира Путіна до США про передачу територій в обмін на мирну угоду.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін захопив частину України і забере її, вважає Трамп
Трамп розповів, за якої умови Путін завершить війну
19 жовтня, 18:20
Білий дім опублікував фото зустрічі Зеленського з Трампом
Білий дім опублікував фото зустрічі Зеленського з Трампом
17 жовтня, 23:19
Дональд Трамп заявив у четвер, що має намір зустрітися з Путіним у столиці Угорщини
Угорщина пообіцяла Путіну безпечний візит до Будапешта на саміт з Трампом
17 жовтня, 14:50
Зеленський та Трамп обговорюватимуть війну
Зеленський прибув до США
16 жовтня, 22:42
Польща очікує американської допомоги у разі російського нападу
Поляки розраховують на допомогу однієї країни, якщо Росія нападе: результати опитування
13 жовтня, 16:17
Трамп заявив, що врятував мільйони життів, закінчивши вісім воєн
Обстріл Одеси, заяви Трампа: головне за ніч
11 жовтня, 07:24
Росіяни знову б’ють по інфраструктурі: що робити українцям?
Як українцям захистити критичну інфраструктуру
10 жовтня, 10:30
Позовні вимоги дружини Порошенка оцінювалися у 17,1 млрд грн
Крижопільський суд «розкусив» Порошенків. План вивести майно з під санкцій зазнав фіаско
4 жовтня, 08:35
Трамп протягом тривалого часу дуже розчарований Путіним та надсилає дуже сильний сигнал
The Washington Post пояснив, чому Трамп почав критикувати Росію
26 вересня, 03:31

Політика

Трамп пригрозив Китаю припинити постачання запчастин для літаків
Трамп пригрозив Китаю припинити постачання запчастин для літаків
Трамп натякнув на завершення війни в Україні
Трамп натякнув на завершення війни в Україні
Зустріч Трампа та Путіна скасовано? Версія The Telegraph
Зустріч Трампа та Путіна скасовано? Версія The Telegraph
Японія продовжує залежати від газу з РФ, але скорочує обсяги постачань
Японія продовжує залежати від газу з РФ, але скорочує обсяги постачань
Чехія передасть Україні власний супутник для спостереження
Чехія передасть Україні власний супутник для спостереження
Організацію зустрічі Трампа і Путіна призупинено – NBC News
Організацію зустрічі Трампа і Путіна призупинено – NBC News

Новини

САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
Вчора, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua