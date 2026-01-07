Головна Країна Події в Україні
Візит Зеленського до Кіпру, ухвалено проєкт оновленого Трудового кодексу. Головне за 7 січня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Візит Зеленського до Кіпру, ухвалено проєкт оновленого Трудового кодексу. Головне за 7 січня
фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський відвідав Кіпр і провів там низку переговорів

Візит Зеленського до Кіпру, уряд ухвалив проєкт оновленого Трудового кодексу, США затримали два підсанкційні танкери. «Главком» склав добірку новин 7 січня, щоб ви були в курсі головних подій:

Росія завдала удару по двох портах Одещини

Російська Федерація атакувала два порти Одещини. Унаслідок обстрілу загинуло щонайменше дві людини, восьмеро поранено.

Пошкоджено об’єкти порту, адміністративні будівлі, контейнери з олією. Усі служби працюють на місцях, з урахуванням вимог безпеки, триває ліквідація наслідків. Порти продовжують роботу.

США затримали два підсанкційні танкери

Берегова охорона США провела дві операції, унаслідок яких було затримано підсанкційні танкери Bella I та Sophia. Обидва судна востаннє причалювали у Венесуелі або прямували до неї.

Російська Федерація, коментуючи захоплення судна Bella I, заявила, що жодна держава не має права застосовувати силу щодо суден, «належним чином зареєстрованих у юрисдикціях інших держав».

Тим часом Білий дім заявив, що екіпаж танкера Bella I, яке нині називається Marinera, підлягає кримінальному переслідуванню і може постати перед судом у разі необхідності.

Напередодні нафтовий танкер Bella 1, який намагався втекти від Берегової охорони США, офіційно було внесено до державного реєстру суден Російської Федерації. Згідно з даними російського морського реєстру судноплавства, танкер відтепер ходить під державним прапором Росії, а портом його приписки є Сочі.

Уряд ухвалив проєкт оновленого Трудового кодексу

Кабінет міністрів ухвалив проєкт Трудового кодексу, який має дати старт реформі ринку праці. За словами глави уряду Юлії Свириденко, над створенням документа Мінекономіки працювало понад два роки – у партнерстві з бізнесом, профспілками, науковцями та за участі міжнародних партнерів.

«Ринок праці в Україні досі функціонує за Кодексом законів про працю 1971 року. За цей час змінилися структура економіки, формати зайнятості та потреби роботодавців і працівників. Новий Трудовий кодекс це враховує та формує зрозумілі правила трудових відносин», – каже премʼєрка.

Як зазначила Свириденко, документ є одним з ключових кроків для реалізації стратегії зайнятості населення до 2030 року, яку уряд також ухвалив сьогодні під час засідання.

Візит Зеленського до Кіпру

У середу, 7 січня, президент України Володимир Зеленський прибув до Кіпру. Тут він мав зустрічі з президентом Кіпру, президентом Європейської Ради Антоніу Коштою та очільницею Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн, архієпископом Георгієм, а також лідеркою Молдови Маєю Санду.

Зокрема, президент взяв участь у церемонії відкриття головування Республіки Кіпр у Раді Європейського Союзу.

Заяви президента Зеленського

Президент України Володимир Зеленський відповів на запитання журналістів у онлайн-форматі. Зокрема, глава держави розповів про пріоритети нового керівника Офісу президента, військову допомогу та прогрес мирних переговорів.

Журналісти поцікавилися у президента, чи давала Москва якісь сигнали про те, що вона може погодитись на гарантії безпеки для Києва. За словами Зеленського, Сполучені Штати ведуть переговори з росіянами в контексті мирних переговорів, але поки що російська сторона «крутить носом». 

«Американці точно ведуть перемовини з росіянами, проговорюють різні варіанти. Відповім дуже просто: поки що Росія крутить носом, але партнери в нас достатньо сильні – деякі з них особливо – і можуть ніс відкрутити, якщо захочуть», – відповів Зеленський.

Коментуючи військову допомогу, президент наголосив, що питання посилення протиповітряної оборони досі є ключовим для України. Глава держави зазначив, що обговорював із європейськими союзниками постачання додаткових систем ППО та у деталях розповідав, яких ракет ППО Україна терміново потребує.

