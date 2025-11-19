Головна Країна Суспільство
Тернопіль оголосив три дні жалоби

Тернопіль оголосив три дні жалоби
У Тернополі в будинок могла влучити ракета Х-101
На території Тернопільської міської територіальної громади скасовано розважальні заходи, а на всіх державних установах будуть приспущені прапори

З 19 по 21 листопада у Тернополі оголошено дні жалоби за загиблими внаслідок нічної атаки. Ворог завдав удару по промисловому об'єкту та двох житлових будинках, розташованих на території масиву «Сонячний». У результаті обстрілу зафіксовані значні руйнування та жертви серед мирних жителів міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Тернопільську міську раду.

«У зв'язку з трагічними подіями, на території Тернопільської міської територіальної громади скасовано розважальні заходи, а на всіх державних установах будуть приспущені прапори. Висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих та всім, хто постраждав від атаки», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Російська Федерація атакувала ракетами Тернопіль. У місті пролунало декілька вибухів. Внаслідок масованого комбінованого російського удару по місту загинули 25 людей, серед них – троє дітей. Ще 73 людини, з них 15 дітей, постраждали. Біля пошкодженого будинку працюють 14 психологів ДСНС з різних регіонів України, які уже надали допомогу 150 людям.

Зокрема, у Повітряних силах повідомили, що в житловий будинок у Тернополі ймовірно вдарила російська ракета Х-101.

