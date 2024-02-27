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ЗСУ збили другий винищувач окупантів за сьогодні

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
ЗСУ збили другий винищувач окупантів за сьогодні
фото ілюстративне

Українські військові знищили черговий літак окупантів на східному напрямку

Українські військові збили ще один російський літак Су-34. Це підтвердив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.

За словами генерала, українські військові відпрацювали по ворожому винищувачу на східному напрямку близько 14:00.

ЗСУ збили другий винищувач окупантів за сьогодні фото 1
Микола Олещук/Telegram

«При таких втратах бойової та спеціальної авіації росіяни мали б замислитись, принаймні на якийсь час припинити «авіаційні м’ясні штурми», – йдеться у повідомленні Олещука.

Раніше українські військові збили ще один російський літак Су-34. Командувач Повітряних сил Микола Олещук порадив окупантам перед кожним вильотом про всяк випадок побачитись із рідними.

До слова, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зауважив, що кожен знищений Україною ворожий літак стає для Росії відчутною втратою і ударом по іміджу.

Нагадаємо, що 23 лютого Повітряні сили повідомили про збиття російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Літак мав позивний «Баян». Екіпаж із десяти осіб, який був на борту, також знищений українськими Збройними силами.

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Теги: росіяни винищувач військові ЗСУ

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