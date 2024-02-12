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Польща збільшує чисельність армії для спротиву Росії – The Times

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Польща збільшує чисельність армії для спротиву Росії – The Times
Програма переозброєння Польщі почала активно працювати наприкінці 2018 року
фото з відкритих джерел

Міністр оборони Польщі: «Ми робимо це для того, щоб створити такий рівень стримування, щоб у Путіна не було бажання нападати на Польщу»

Менш ніж за десять років чисельність польських збройних сил збільшилася приблизно вдвічі – з 95 000 до 200 000 осіб, включно з 148 000 діючих військовослужбовців і створеними у 2015 році силами територіальної оборони чисельністю 38 000 осіб. Кінцевою метою є загальна чисельність армії в 300 000 осіб, що дозволить Польщі стати найбільшою сухопутною армією НАТО в Європі. Про це пише видання The Times.

Планується створити арсенал із 1600 бойових танків, більше, ніж у Великої Британії, Франції, Німеччини, Іспанії та Італії разом узятих. Згідно з прогнозами, цього року витрати на оборону у Польщі зростуть до 3% ВВП, а за деякими розрахунками можуть перевищити 4%, що стане найвищим показником у НАТО. Маріуш Блащак, міністр оборони Польщі з 2018 року і до кінця минулого року найбільше виступає за ці реформи та прямо говорить про їхню мету.

«Ми робимо це для того, щоб створити такий рівень стримування, щоб у Путіна не було бажання нападати на Польщу», – сказав він в інтерв'ю The Times.

Програма переозброєння Польщі серйозно почалася наприкінці 2018 року. У неї дві головні цілі. Перша – прив'язати до себе США як головного гаранта безпеки Польщі, подвоївши видатки на оборону і замовивши величезну кількість передового американського обладнання: 366 танків M1 Abrams, 486 реактивних систем залпового вогню Himars, щонайменше 32 бойові літаки F-35.

Друга – це масштаб. У той час як західноєвропейські країни вкладали мільярди у високотехнологічні, але надзвичайно дорогі системи, Польща задовго до 24 лютого 2022 року зрозуміла, що в сухопутній війні в Європі справді важлива кількість.

«Багато самопроголошених експертів стверджували, що сучасна війна вестиметься здебільшого в кіберпросторі або з використанням легкої піхоти та безпілотних систем. Однак, як показала реальність, вони помилялися... Сухопутні війська, як і раніше, залишаються найважливішим елементом збройних сил», – каже Маріуш Блащак.

Нагадаємо, у разі перемоги Росія плануватиме збройну агресію проти інших європейських країн. Як заявив президент Польщі Анджей Дуда, допомога Україні з боку США – єдина надія уникнути спалаху великої війни в Європі. 

До слова, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відреагував на слова російського диктатора Володимира Путіна про те, що Польща нібито спровокували Гітлера напасти на неї.

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Теги: Польща росія путін війна армія

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