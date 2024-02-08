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Україна повернула з полону 100 захисників: з'явилося перше відео зі звільненими

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна повернула з полону 100 захисників: з'явилося перше відео зі звільненими
Україна врятувала з полону ще сотню своїх оборонців
фото: Telegram/Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Сьогодні до своїх родин повертаються нацгвардійці та прикордонники, тероборонці й захисники «Азовсталі»

Сьогодні Україні вдалося повернути з російського полону сотню українських захисників. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими та СБУ оприлюднили перші відео зі звільненими захисниками.

«Україна врятувала з полону ще сотню своїх оборонців. Сьогодні до своїх родин повертаються нацгвардійці та прикордонники, тероборонці й захисники «Азовсталі». Вітаємо хлопців на рідній землі! Не припиняємо докладати зусиль, аби визволити з полону всіх наших людей», – йдеться в повідомленні Координаційного штабу.

8 фото
На весь екран
Україна повернула сотню людей з російського полону
фото: Telegram/Володимир Зеленський

На відео українські захисники щиро радіють поверненню на українську землю. Вони обіймаються, спілкуються, телефонують до рідних та близьких.

Також на кадрах помітно, як захисники огорнулися в українські прапори та розгорнули прапор з надписом «Маріуполь – це Україна».  

10 фото
На весь екран
Україна провела 51-й за ліком обмін полоненими
фото: Telegram/Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Як повідомила пресслужба СБУ, повернення наших воїнів додому – це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Нагадаємо, Україна повернула 100 захисників з російського полону. Більшість із них – захисники Маріуполя.

Україна провела 51-й за ліком обмін полоненими. Серед врятованих військовослужбовців цього разу 49 воїнів Національної гвардії України, 25 прикордонників, 26 військовослужбовців ЗСУ, зокрема 11 тероборонців. 

Усі визволені – рядового та сержантського складу. 84 врятованих воїнів захищали Маріуполь (зокрема, 82 – оборонці «Азовсталі»), решта виконували бойові завдання на Донецькому та Луганському напрямках. 

Теги: обмін обмін полоненими полон війна СБУ

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