На одному із напрямків росіяни застосували хімічну зброю

Зафіксовано загалом чотири скиди гранат із хімічною речовиною сльозогінно-задушливої дії

На Таврійському напрямку росіяни майже відмовились від застосування бойової авіації, проте активно проводять штурмові дії та завдають артилерійських ударів. Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» бригадний генерал Олександр Тарнавський у Telegram-каналі.

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Зазначається, що протягом минулої доби в операційній зоні ОСУВ «Таврія» росіяни завдали лише два авіаудари, але провели 42 бойових зіткнення та здійснили 1040 артобстрілів.

«Зокрема, і на Запорізькому напрямку, і на Донеччині росіяни поновили застосування отруйних речовин: зафіксовано загалом чотири скиди гранат із хімічною речовиною сльозогінно-задушливої дії», – резюмував Тарнавський.

Окрім того, на Авдіївському напрямку ворог знову вчиняє спроби наступальних дій малими штурмовими групами – тут наші захисники й захисниці відбили 9 атак біля Ласточкиного, Сєверного, Первомайського та Невельського.

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Також Сили оборони стримують росіян на Мар’їнському напрямку неподалік Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки, де відбито 21 атаку.

Бригадний генерал розповів, що на Новопавлівському напрямку противник 1 раз намагався йти наступ в районі населеного пункту Старомайорське.

Водночас на Запорізькому напрямку суттєвих змін також не відбулося – Силами оборони відбито 11 атак загарбників біля Малинівки та Роботиного.

Тарнавський підкреслив, що ситуація залишається контрольованою, українські воїни стійко тримають оборону та активними діями нищать ворога

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«Так, загальні втрати росіян минулої доби склали: в живій силі – 644 особи, в озброєнні та військовій техніці – 47 одиниць, не враховуючи БпЛА. Зокрема, це 2 танки, 29 ББМ, 8 артсистем, 8 автомобілів. Нейтралізовано або знищено 272 БпЛА різних типів», – розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія".

Також Сили оборони України знищили 2 склади боєприпасів, 1 склад пально-мастильних матеріалів та ще 1 важливий об'єкт противника.

Триває 727-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 81 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав сім ракетних та 87 авіаційних ударів, здійснив 137 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.