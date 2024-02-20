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На одному із напрямків росіяни застосували хімічну зброю

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На одному із напрямків росіяни застосували хімічну зброю
Росіяни активізували застосування хімічної зброї на Таврійському напрямку
фото ілюстративне

Зафіксовано загалом чотири скиди гранат із хімічною речовиною сльозогінно-задушливої дії

На Таврійському напрямку росіяни майже відмовились від застосування бойової авіації, проте активно проводять штурмові дії та завдають артилерійських ударів. Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» бригадний генерал Олександр Тарнавський у Telegram-каналі.

Зазначається, що протягом минулої доби в операційній зоні ОСУВ «Таврія» росіяни завдали лише два авіаудари, але провели 42 бойових зіткнення та здійснили 1040 артобстрілів.

«Зокрема, і на Запорізькому напрямку, і на Донеччині росіяни поновили застосування отруйних речовин: зафіксовано загалом чотири скиди гранат із хімічною речовиною сльозогінно-задушливої дії», – резюмував Тарнавський. 
Окрім того, на Авдіївському напрямку ворог знову вчиняє спроби наступальних дій малими штурмовими групами – тут наші захисники й захисниці відбили 9 атак біля Ласточкиного, Сєверного, Первомайського та Невельського.

Також Сили оборони стримують росіян на Мар’їнському напрямку неподалік Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки, де відбито 21 атаку.

Бригадний генерал розповів, що на Новопавлівському напрямку противник 1 раз намагався йти наступ в районі населеного пункту Старомайорське.

Водночас на Запорізькому напрямку суттєвих змін також не відбулося – Силами оборони відбито 11 атак загарбників біля Малинівки та Роботиного.

Тарнавський підкреслив, що ситуація залишається контрольованою, українські воїни стійко тримають оборону та активними діями нищать ворога

«Так, загальні втрати росіян минулої доби склали: в живій силі – 644 особи, в озброєнні та військовій техніці – 47 одиниць, не враховуючи БпЛА. Зокрема, це 2 танки, 29 ББМ, 8 артсистем, 8 автомобілів. Нейтралізовано або знищено 272 БпЛА різних типів», – розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія".
Також Сили оборони України знищили 2 склади боєприпасів, 1 склад пально-мастильних матеріалів та ще 1 важливий об'єкт противника.

Триває 727-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 81 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав сім ракетних та 87 авіаційних ударів, здійснив 137 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Теги: Тарнавський хімічна зброя війна росіяни

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