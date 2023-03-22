Атака дронів по Київщині: троє загиблих, є поранені

Станом на 05:50 пожежу, яка виникла на місці влучання, локалізовано

На місці працюють рятувальники

Внаслідок нічної атаки дронами в Київській області пошкоджено цивільний об'єкт, є загиблі та поранені. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

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Внаслідок нічної атаки ворожих дронів по Київщині частково зруйновано четвертий та п’ятий поверхи двох п’ятиповерхових гуртожитків та триповерховий навчальний корпус у м. Ржищів.

«Наразі відомо про трьох загиблих і семеро поранених. Інформація уточнюється. На місці працюють підрозділи ДСНС, Національної поліції та відповідні екстрені служби. Постраждалим надається необхідна допомога», – йдеться у повідомленні.

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Станом на 05:50 пожежу локалізовано. На місці працюють рятувальники.

Цієї ночі понад чотири години лунала повітряна тривога в Києві та низці областей. Влада повідомляла про роботу протиповітряної оборони на Житомирщині та Київщині. Усі ворожі БПЛА в Києві були збиті.

Також на території Хмельниччини у ніч на 22 березня прогриміли вибухи, але ворожі влучання не зафіксовано. Під час тривоги в регіоні працювали сили протиповітряної оборони.