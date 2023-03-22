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Атака дронів по Київщині: троє загиблих, є поранені

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Атака дронів по Київщині: троє загиблих, є поранені
Станом на 05:50 пожежу, яка виникла на місці влучання, локалізовано
фото з відкритих джерел

На місці працюють рятувальники

Внаслідок нічної атаки дронами в Київській області пошкоджено цивільний об'єкт, є загиблі та поранені. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

Внаслідок нічної атаки ворожих дронів по Київщині частково зруйновано четвертий та п’ятий поверхи двох п’ятиповерхових гуртожитків та триповерховий навчальний корпус у м. Ржищів. 

«Наразі відомо про трьох загиблих і семеро поранених. Інформація уточнюється. На місці працюють підрозділи ДСНС, Національної поліції та відповідні екстрені служби. Постраждалим надається необхідна допомога», – йдеться у повідомленні.

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Станом на 05:50 пожежу локалізовано. На місці працюють рятувальники.

Цієї ночі понад чотири години лунала повітряна тривога в Києві та низці областей. Влада повідомляла про роботу протиповітряної оборони на Житомирщині та Київщині. Усі ворожі БПЛА в Києві були збиті. 

Також на території Хмельниччини у ніч на 22 березня прогриміли вибухи, але ворожі влучання не зафіксовано. Під час тривоги в регіоні працювали сили протиповітряної оборони.

Теги: рятувальники

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