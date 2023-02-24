Головна Думки вголос Сергій Борщевський
search button user button menu button
Сергій Борщевський Письменник, дипломат, експерт Центру дослідження Росії

Підказка академіка Сахарова

glavcom.ua
«Академика Сахарова треба згадувати не лише ритуально, в якісь пов'язані з ним пам'ятні дати»
фото з відкритих джерел

У річницю російського вторгнення згадав давній нарис академіка «Про війну і мир»

У 1970-і роки я багато читав у самвидаві Андрія Дмитровича Сахарова - одного з тих дуже небагатьох росіян, до якого насправді можна застосувати визначення хороший.

Уявляю, як би він сприймав усіх цих сьогоднішніх Навальних, Каспарових, Ходорковських... Андрій Дмитрович був людиною принциповою, самого Солженіцина - кумира багатьох тодішніх лібералів не пожалів, привселюдно роздягнув, явивши світові імперські, великодержавницькі тенденції письменника.

Але це так, принагідно. Головне ж те, що Сахарова треба згадувати не лише ритуально, в якісь пов'язані з ним пам'ятні дати.

У річницю російського вторгнення згадав давній, теж з 1970-х, нарис академіка «Про війну і мир». Ось кілька абзаців із того невеличкого нарису (переклад мій):

«Я писав про багато тривожних і трагічних фактів сучасного міжнародного становища, що свідчать про посутню слабкість і дезорганізованість Заходу перед лицем тотального виклику...

Найважливішою за все є єдність країн Заходу...

Єдність потребує лідера, таким по праву і через тяжку повинність є наймогутніша в економічному, технологічному та військовому відношенні з усіх країн Заходу – США...

Єдина стратегія не може виходити з приватних чи тимчасових інтересів, вона повинна бути далекоглядною, рішучою та альтруїстичною. В умовах тісної оборонної, економічної та політичної взаємопов'язаності всіх країн Заходу стануть неможливими ті надто зараз часті, гнітючі епізоди зради спільних інтересів заради приватних...

Я закликаю інтелігенцію Заходу, міжнародні організації гуманітарного характеру всебічно сприяти єдності Заходу».

Ці міркування академіка з'явилися майже півстоліття тому. Але як же дотичні вони до сьогоднішньої ситуації, коли Україна протистоїть московській навалі і потребує рішучих та одностайних союзників.

І як добре було б, якби наші державні мужі у своїх діалогах із зарубіжними партнерами могли переконувати їх, оперуючи не лише власними напрацюваннями (зовсім недавно почув це визначення з уст чиновника високого рангу, чим той - себто власними напрацюваннями - вочевидь дуже пишався), а й звертаючись до інших джерел, серед яких і спадщина людини з бездоганною репутацією в світі – академіка Сахарова.:

Якби хтось процитував ці слова високим зарубіжним гостям, які мало не щодня відвідують Київ. Хоча б тому ж Орбану, який збирається до нас із візитом.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: історія росія війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Естонії вшанували Президента України Володимира Зеленського
В Естонії встановили статую Зеленського зроблену з піску (фото)
1 лютого, 15:45
Позиція західних країн виглядає дуже показово щодо України
На тлі «Рамштайну»: яке майбутнє на нас чекає
28 сiчня, 16:45
Постраждала від ракетних обстрілів Росії п’ятиповерхівка у Бучі Київської області
Україна на ремонті. Кому йдуть мільйони на відновлення під час війни? Війна і гроші
24 сiчня, 10:30
Анна Фотига: Як і у випадку з німецьким Третім Райхом, як екзистенційна загроза людству та міжнародному порядку, Росія повинна зазнати кардинальних змін
Демонтаж Російської Федерації. Світ має виступити з відважною ініціативою Авторська стаття
27 сiчня, 21:00
Президент України заявив, що Володимир Путін – це ніхто
Зеленський одним словом охарактеризував Путіна та назвав умову переговорів із РФ
26 сiчня, 11:05
Родини окупантів ощасливили картоплею
У Підмосков'ї сім’ї мобілізованих отримали по 10 кг картоплі
4 лютого, 10:30
Ворог зберігає військову присутність поблизу північного кордону України – Генштаб
Ворог зберігає військову присутність поблизу північного кордону України – Генштаб
4 лютого, 18:32
Окупанти атакували «Шахедами» Хмельниччину: виникла пожежа
Окупанти атакували «Шахедами» Хмельниччину: виникла пожежа
10 лютого, 08:12
Росія несе величезні втрати на полі бою
Росія втрачає 2000 солдатів за незначні метри просування вперед – розвідка НАТО
16 лютого, 18:21

Сергій Борщевський

Підказка академіка Сахарова
Підказка академіка Сахарова
Убиті окупанти падають у ціні
Убиті окупанти падають у ціні
Міфічні свята у нашому календарі. Час викреслювати
Міфічні свята у нашому календарі. Час викреслювати
Росія повинна бути предметом, а не стороною переговорів
Росія повинна бути предметом, а не стороною переговорів
Російські манівці: від Мюнхена до Мюнхена
Російські манівці: від Мюнхена до Мюнхена
Росія становитиме загрозу, поки існуватиме
Росія становитиме загрозу, поки існуватиме

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
Хто в Україні може отримати пенсію понад 4000 грн: роз'яснення
9502
Британія вигадала спосіб, як постачати винищувачі Україні
8133
Зарплата від 40 тис. грн без вищої освіти: названо найкращі вакансії в Україні
7123
Китай обрав війну? Як українці відреагували на мирний план Сі Цзіньпіня
6958
До України з Італії завезено партію небезпечного рису
6571
Генасамблея ООН. Сім країн проголосувало проти миру в Україні (список)

Новини

Фонд «Повернись живим» запустив збір на кібернаступ
Вчора, 11:43
Зеленський у річницю вторгнення РФ: це буде роком нашої перемоги (відео)
Вчора, 07:28
Буданов розказав, який «сюрприз» Росія готує на роковини вторгнення
23 лютого, 07:47
Україна вимагає вільного доступу до судноплавства у Чорному морі
22 лютого, 13:54
Окупанти наступають на п’ятьох напрямках і тероризують Херсонщину – Генштаб
22 лютого, 06:38
Переламало навпіл: у Чорному морі затонув суховантаж із росіянами на борту (відео)
21 лютого, 17:50

Прес-релізи

Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
22 лютого, 17:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту