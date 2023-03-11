У Мангуші «бавовна»: демілітаризувалися десятки окупантів

Відомо про 20 загиблих росіян, ще семеро – борються за життя

У тимчасово окупованому Мангуші на Донеччині прогриміли вибухи. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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«Вночі біля 01:00 за Києвом бавовна продовжилась в Маріупольському районі. Тепер – в Мангуші», – йдеться в повідомленні.

На зараз відомо про:

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біля 20 «хороших русских»;

біля семи ще вирішують, чи то воні будуть хороші, чи демобілізація за станом здоров’я.

Нагадаємо, вчора на Херсонщині ЗСУ знищили велику групу диверсантів ворога разом із флотом.

До слова, триває 381-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник не полишає спроб щодо виходу на адміністративний кордон Донецької та Луганської областей. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші воїни відбили понад 100 атак противника на зазначених напрямках