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Окупанти перебувають за 3 км від Покровська ‒ CNN

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Окупанти перебувають за 3 км від Покровська ‒ CNN
Росіяни відновили наступальні операції для захоплення Покровська
фото з відкритих джерел

Ворог знищив дві українські позиції та взяв ще одну під контроль біля міста

Російські війська продовжують наступ на східному фронті в Україні, наближаючись до Покровська на Донеччині, яке є стратегічним містом. За даними OSINT-аналітиків DeepState, окупанти перебувають на відстані трьох кілометрів від околиць населеного пункту.

Речник української армії оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин у коментарі телеканалу CNN сказав, що внаслідок тривалих боїв росіяни знищили дві українські позиції, а ще одну взяли під контроль біля міста.

Окупанти перебувають на відстані трьох кілометрів від околиць Покровська
Окупанти перебувають на відстані трьох кілометрів від околиць Покровська
скріншот

«Противник атакував наші укріплення на захід від села Відродження та на південь від Новотроїцького», – уточнив він.

Нагадаємо, російське командування відновило наступальні операції для захоплення Покровська шляхом поворотного маневру з півдня, але цей маневр обходиться величезними витратами російської живої сили та техніки.

Як повідомляв головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, на Покровському напрямку наразі тривають жорсткі бої. Противник там переважає у живій силі.

До слова, командир 108-го батальйону «Вовки Да Вінчі» Сергій Філімонов назвав головну причину складної ситуації українських військ на Покровському напрямку – некомпетентне управління військами.

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Теги: окупанти Покровськ Донеччина війна

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