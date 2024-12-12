Окупанти перебувають за 3 км від Покровська ‒ CNN

Ворог знищив дві українські позиції та взяв ще одну під контроль біля міста

Російські війська продовжують наступ на східному фронті в Україні, наближаючись до Покровська на Донеччині, яке є стратегічним містом. За даними OSINT-аналітиків DeepState, окупанти перебувають на відстані трьох кілометрів від околиць населеного пункту.

Речник української армії оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин у коментарі телеканалу CNN сказав, що внаслідок тривалих боїв росіяни знищили дві українські позиції, а ще одну взяли під контроль біля міста.

Окупанти перебувають на відстані трьох кілометрів від околиць Покровська скріншот

«Противник атакував наші укріплення на захід від села Відродження та на південь від Новотроїцького», – уточнив він.

Нагадаємо, російське командування відновило наступальні операції для захоплення Покровська шляхом поворотного маневру з півдня, але цей маневр обходиться величезними витратами російської живої сили та техніки.

Як повідомляв головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, на Покровському напрямку наразі тривають жорсткі бої. Противник там переважає у живій силі.

До слова, командир 108-го батальйону «Вовки Да Вінчі» Сергій Філімонов назвав головну причину складної ситуації українських військ на Покровському напрямку – некомпетентне управління військами.