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Повітряні сили відзвітували про збиті «Шахеди»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Повітряні сили відзвітували про збиті «Шахеди»
фото ілюстративне

13 із 15 дроніви знищено силами та засобами протиповітряної оборони

У ніч з 5 на 6 березня 2023 року російські окупанти атакували Україну іранськими дронами-камікадзе Shahed-131/136 з північного напрямку (Брянська область РФ). Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Усього зафіксовано 15 пусків ударних БпЛА.

«13 «Шахедів» знищено силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил ЗС України», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у ніч на понеділок, 6 березня, російські окупанти атакували Дніпропетровщину чотирма безпілотниками.

Загроза в столиці тривала приблизно дві години. Київська обласна військова адміністрація заявляла про роботу ППО на Київщині.

До слова, триває 376-та доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. РФ основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші воїни відбили понад 95 атак противника на зазначених напрямках, зокрема, в районах Білогорівки і Невського Луганської області та Залізнянського, Дубово-Василівки, Оріхово-Василівки, Бахмута та Іванівського на Донеччині. 

Теги: безпілотник війна ЗСУ окупанти

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