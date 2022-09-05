Повітряні сили за добу збили крилату ракету та два «Орлани»
У небі над Миколаївщиною збито керовану авіаційну ракету класу «повітря-поверхня» Х-59
Протягом минулої доби, 4 вересня, українські захисники на Херсонщині знищили два безпілотні літальні апарати та керовану авіаційну ракету. Про це повідмляє Командування Повітряних сил ЗСУ.
«4 вересня близько 23:00 в Бериславському районі Херсонщини, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» було виявлено та знищено два безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня «Орлан-10», – йдеться в повідомленні.
Крім того, у небі над Миколаївщиною збито керовану авіаційну ракету класу «повітря-поверхня» Х-59, випущену російським винищувачем.
Нагадаємо, триває 194-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, а також створенні сприятливих умов для відновлення наступу, здійснює пошук слабких місць у нашій обороні, намагається покращити тактичне положення на окремих напрямках.
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