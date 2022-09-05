Повітряні сили за добу збили крилату ракету та два «Орлани»

У небі над Миколаївщиною збито керовану авіаційну ракету класу «повітря-поверхня» Х-59

Протягом минулої доби, 4 вересня, українські захисники на Херсонщині знищили два безпілотні літальні апарати та керовану авіаційну ракету. Про це повідмляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

«4 вересня близько 23:00 в Бериславському районі Херсонщини, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» було виявлено та знищено два безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня «Орлан-10», – йдеться в повідомленні.

«Орлан-10» – російський багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс, призначений для ведення спостереження за протяжними і локальними об'єктами у важкодоступній місцевості. Виробник – ТОВ «Спеціальний технологічний центр», Санкт-Петербург, Росія. Використовує двигун внутрішнього згоряння як силову установку. У травні 2022 року була представлена ударна модифікація. Вартість такого БПЛА складає близько $100 тис.

Крім того, у небі над Миколаївщиною збито керовану авіаційну ракету класу «повітря-поверхня» Х-59, випущену російським винищувачем.

Х-59 – радянська і російська високоточна авіаційна ракета класу «повітря-поверхня» середнього радіусу дії. Призначена для ураження важливих наземних та надводних об'єктів противника, прикритих ППО, що візуально виявляються оператором у будь-який час в день у простих метеоумовах, а також різновиди для вседобового та протикорабельного застосування.

Нагадаємо, триває 194-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, а також створенні сприятливих умов для відновлення наступу, здійснює пошук слабких місць у нашій обороні, намагається покращити тактичне положення на окремих напрямках.