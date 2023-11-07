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Боррель заявив, що війна в Ізраїлі впливає на підтримку України

Діана Гасюк
glavcom.ua
Боррель заявив, що війна в Ізраїлі впливає на підтримку України
Ескалація на Близькому Сході вже впливає на політику союзників стосовно України та загалом на міжнародну підтримку
фото з відкритих джерел

Боррель зазначив, що багато країн так званого Глобального півдня і досі вважають російсько-українську війну регіональною, а не глобальною проблемою

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель визнав, що війна Ізраїлю і ХАМАС вже впливає на міжнародну підтримку України. Про це передає «Європейська правда» з посиланням на звернення Борреля на конференції послів ЄС 2023 року.

Боррель підкреслив, що, навіть якщо ці два конфлікти є дуже різними за характером, ескалація на Близькому Сході вже впливає на політику союзників стосовно України та загалом на міжнародну підтримку.

«Під час моєї останньої поїздки до Вашингтона (з президенткою Єврокомісії і головою Євроради – ред.) я мав нагоду напряму висловити свої побоювання президенту Байдену і моєму колезі Ентоні Блінкену про те, що міжнародна підтримка України може почати розмиватися у світлі того, що бачать як «практику подвійних стандартів». Це реальна проблема, і усі ви маєте докластися до протидії цьому», – зазначив Боррель. 

Він зазначив, що багато країн так званого Глобального півдня і досі вважають російсько-українську війну регіональною, а не глобальною проблемою, що турбує передусім Захід і яку Захід має «швидко вирішити, тому що їм несила терпіти наслідки цієї війни». 

«І ці країни скористаються кризою на Близькому Сході, щоби підкреслювати те, що вони бачать як суперечності у нашій позиції, чи як суперечність між самими європейцями, що проявилося під час останнього голосування за резолюцію у Генасамблеї ООН», – пояснив Боррель.

Раніше повідомлялося, що армія Ізраїлю готова до продовження бойових дій у зимовий період, і вже почала масштабний процес оснащення своїх військ на всіх кордонах спеціальним зимовим спорядженням.

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Теги: Ентоні Блінкен ХАМАС війна армія

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