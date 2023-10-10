Рада повідомила, чи будуть відновлювати такі міста, як Бахмут

Нардепка назвала умови для початку відновлення населених пунктів

З причини високого ступеня руйнувань є населені пункти, які, можливо, не будуть відновлювати після війни. Про це заявила голова комітету Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця партії «Слуга народу» Олена Шуляк в коментарі «Новини.Live».

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За її словами, це питання вирішуватиметься тільки після того, як бойові дії на цих територіях завершаться і буде проведений детальний аналіз економічної та соціальної доцільності відновлення. В той самий час Шуляк підкреслила, що деякі міста, містечка і села відбудувати вкрай важливо і одне з таких – Бахмут.

«Такі знакові міста, як Бахмут – не просто населені пункти на карті України, вони – історія про нас як незалежну країну. Мало того, вони – фортеця і, взагалі, символ української боротьби за незалежність, адже саме в боях за них ми продемонстрували, чого ми прагнемо і чому не здаємося. Тому їх необхідно відбудовувати, скільки б це не коштувало», – зазначила нардепка.

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Шуляк додала, відбудова знищених війною населених пунктів, де б вони не розташовувалися, не може відбуватися, виходячи тільки зі статистики руйнувань. Громади мають зробити комплексний аналіз для початку відновлення.

«Ми не хочемо, щоб відновлення відбувалося тільки за статистикою: якщо зруйновано 100 будинків та 20 дитячих садочків, то стільки ж треба й відновити. Найперше, потрібно проаналізувати економічну ситуацію. Наприклад, частина бізнесу переїхала з таких територій і частина не повернеться, якісь підприємства закрилися. Це треба враховувати, щоб не сталося так, що у відбудованому місті немає стійкої економіки та робочих місць. Плюс потрібно розуміти, скільки людей залишилося, скільки планує повертатися до зруйнованого міста, скільки вже оселилося в інших містах та не повернуться», – підкреслила депутатка.

Нагадаємо, триває 594-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли цивільної інфраструктури населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 39 бойових зіткнень.