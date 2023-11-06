ЗСУ збили ворожий «Шахед» у Дніпропетровській області

У Синельниківському районі Дніпропетровської області українські військові знищили «Шахед»

Увечері 6 листопада українські військові збили в Дніпропетровській області російський дрон-камікадзе «Шахед». Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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«Мінус «шахед» у небі над Синельниківським районом», – йдеться у заяві.

«Станом на 22.00 в Синельниківському районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування «Схід» знищено БпЛА Shahed-131/136», – йдеться у повідомленні повітряного командування «Схід».

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Раніше повідомлялося, що російські загарбники увечері 6 листопада обстріляли дорогу біля Красногорівки Донецької області, загинув водій автівки.

Також у неділю 5 листопада під обстріл російських загарбників потрапив житловий будинок у Херсоні. Унаслідок цього є постраждалий.

Також російські загарбники обстріляли Корабельний район Херсона. Унаслідок цього поранення отримали троє людей.

Нагадаємо, триває 621-ша доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 57 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 10 авіаційних ударів, здійснив 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.