У Британії 1,5 мільйона будинків під загрозою затоплення: названо причину

До 2027 року Велика Британія планує виділити 5,2 мільярда фунтів для того, щоб захистити країну від ймовірної небезпеки

У Великій Британії півтора мільйона будинкiв перебувають під загрозою повного затоплення через підйом рівня моря, спричинений таненням арктичних льодів. Про це повідомляє Mirror.

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Зауважується, що парникові гази значно прогріли атмосферу, тому рівень світового океану до 2100 року підніметься на 17,5-52,4 мм. Якщо глобальне потепління продовжиться, це лише посилить цей процес.

Отже, до 2080 року танення арктичних льодовиків поставить під загрозу приблизно півтора мільйона будинків у Великій Британії, які можуть піти під воду.

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Також ці події призведуть до ерозії британського узбережжя, а бар'єр на місцевій річці Темза доведеться модернізувати, щоб він зміг протистояти сильним припливам.

«Наприкінці століття уряду, ймовірно, доведеться вирішувати, де будувати захисні споруди, а де допускати повені. Низинне село Ферборн в Уельсі може і зовсім опинитися під водою, і місцева рада заявляє, що до середини століття воно стане непридатним для життя», – йдеться в повідомленні.

Важливо відзначити, що експерти пророкують загрозу для течії в Північній Атлантиці, відомої як Атлантична меридіональна циркуляція. Саме завдяки цьому у Великій Британії м'якша зима, ніж у Канаді або Росії, які розташовані в аналогічних широтах. Сильне похолодання може стати реальністю вже в наступному столітті.

«Нам необхідно встановити пріоритети та збільшити фінансування наукових і міждисциплінарних досліджень. В даний час наука щодо Арктики сфокусована на її літньому періоді, а вивчення арктичної зими, яка може надати нам важливі відомості про погоду, знаходиться в недостатньому розгляді. Необхідна більш тісна співпраця між британськими університетами, щоб уникнути дублювання наукових спроб знаходити одну й ту ж інформацію, а також співпраця з міжнародними партнерами для навчання та обміну ресурсами», – зазначив голова підкомітету з полярних досліджень Джеймс Грей.

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Водночас політична напруженість може стати на заваді британським експертам повністю вивчити питання. Після вторгнення РФ на територію України половина Арктичного регіону виявилася закритою. Велика частина важливої роботи застопорилася.

До 2027 року Велика Британія планує виділити 5,2 мільярда фунтів для того, щоб захистити країну від ймовірної небезпеки, пов'язаної з можливим затопленням цілих населених пунктів.