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Пожежі в екосистемах України: надзвичайники оприлюднили тривожну статистику за сьогодні

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Пожежі в екосистемах України: надзвичайники оприлюднили тривожну статистику за сьогодні
Люди продовжують спалювати суху рослинність, попри заборони та штрафи
фото: ДСНС

За одну добу вогонь охопив майже тисячу гектарів землі по всій Україні

Державна служба України з надзвичайних ситуацій оприлюднила шокуючу кількість пожеж в українських екосистемах за сьогодні. 23 березня в екосистемах за добу сталось 1263 пожежі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Повідомляється, що понад 966 гектарів української природи сьогодні було знищено вогнем. Люди продовжують спалювати суху рослинність, попри заборони, штрафи та щоденні заклики рятувальників. 

Рятувальники закликають не підпалювати суху рослинність
Рятувальники закликають не підпалювати суху рослинність
фото: ДСНС

На Вінничині ліквідовано 96 пожеж, горіло в усіх районах області на площі понад 78 га. На Львівщині сталось145 пожеж, які знищили все живе на площі понад 28 га. Рятувальники запобігли ще більшим втратам – врятовано 14 будівель та автомобіль.

На Івано-Франківщині вогнеборці ліквідували 92 пожежі на площі близько 6 га. Складено 17 адміністративних протоколів на паліїв. На Черкащині було 57 пожеж, найбільше – у Черкаському районі. У селі Мошни постраждав 71-річний чоловік, який отримав опіки легкого ступеня.

Рятувальники закликають не палити сухостій
Рятувальники закликають не палити сухостій
фото: ДСНС

На Хмельниччині ліквідовано 43 пожежі на площі понад 133 тис. кв. м. У кількох випадках вогонь впритул наближався до житлових будинків – рятувальники вчасно зупинили полум’я та не допустили поширення.

До того ж, на Київщині ліквідовано масштабну пожежу. Вогонь знищив будівлі та охопив 60 гектарів. Внаслідок пожежі вогнем знищено недіючий сінник, господарську будівлю та нежитловий будинок.

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Теги: рятувальники пожежа ДСНС

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