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На Одещині сталася масштабна пожежа (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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На Одещині сталася масштабна пожежа (фото)
Поблизу контрольно-пропускного пункту «Маяки-Паланка-Удобне» сталося загоряння очерету
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Вогонь дістався до одного з національних парків Одеської області

Рятувальники ліквідовують масштабну пожежу, яка охопила понад 10 га відкритої території. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Як зазначає ДСНС, через сильні пориви вітру вогонь вже дістався до одного з національних парків області.

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Рятувальники ліквідовують пожежу
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

«Для недопущення розповсюдження вогню на житловий сектор чергують пожежно-рятувальні підрозділи», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, увечері 17 березня росіяни завдали ударів по критичній інфраструктурі Запорізької та Дніпропетровської областей. На Дніпропетровщині через атаку БпЛА сталася сильна пожежа.

Як повідомлялося, 10 березня, сталася пожежа у п'ятиповерховому будинку в Солом'янському районі Києва.

До слова, російська армія 11 березня атакувала Одесу ударними безпілотниками. Унаслідок атаки сталося загоряння приватного житлового будинку, складу з дитячими іграшками та резервуару з пальним. Більше сотні рятувальників, добровольців, бійців Національної гвардії та місцевих пожежних команд працювали над ліквідацією наслідків удару.

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Теги: парк ДСНС пожежа Одещина

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