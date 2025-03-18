На Одещині сталася масштабна пожежа (фото)
Вогонь дістався до одного з національних парків Одеської області
Рятувальники ліквідовують масштабну пожежу, яка охопила понад 10 га відкритої території. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ДСНС.
Як зазначає ДСНС, через сильні пориви вітру вогонь вже дістався до одного з національних парків області.
«Для недопущення розповсюдження вогню на житловий сектор чергують пожежно-рятувальні підрозділи», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, увечері 17 березня росіяни завдали ударів по критичній інфраструктурі Запорізької та Дніпропетровської областей. На Дніпропетровщині через атаку БпЛА сталася сильна пожежа.
Як повідомлялося, 10 березня, сталася пожежа у п'ятиповерховому будинку в Солом'янському районі Києва.
До слова, російська армія 11 березня атакувала Одесу ударними безпілотниками. Унаслідок атаки сталося загоряння приватного житлового будинку, складу з дитячими іграшками та резервуару з пальним. Більше сотні рятувальників, добровольців, бійців Національної гвардії та місцевих пожежних команд працювали над ліквідацією наслідків удару.
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