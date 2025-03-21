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Один із найзавантаженіших аеропортів світу закрився через масштабну пожежу на електропідстанції

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Один із найзавантаженіших аеропортів світу закрився через масштабну пожежу на електропідстанції
Аеропорт Хітроу зачинено через велику пожежу на електропідстанції поблизу
фото з відкритих джерел

Лондонський аеропорт Хітроу є одним із найзавантаженіших аеропортів у світі

Лондонський аеропорт Хітроу тимчасово призупинив свою роботу через значне відключення електроенергії. Відключення спричинені пожежею на електропідстанції поблизу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

Повідомляється, що вогонь охопив трансформаторну підстанцію, що забезпечує електропостачання аеропорту.​ Через відключення електроенергії всі термінали аеропорту залишилися без світла, що призвело до скасування та затримки численних рейсів.

На місці працюють пожежні бригади та технічні фахівці, які намагаються відновити електропостачання. Представники аеропорту співпрацюють з екстреними службами для якнайшвидшого вирішення ситуації.​ Причина займання поки невідома.

В офіційній заяві аеропорту Хітроу йдеться: «Ми працюємо над відновленням нормальної роботи аеропорту після значного відключення електроенергії, спричиненого пожежею на трансформаторній підстанції поблизу».

Пожежа на підстанції у Хейзі
Пожежа на підстанції у Хейзі
скриншот

Відомо, що на електропідстанції у Хейзі сталась велика пожежа, через це тисячі людей залишились без світла. Також зазначено, що влада заявила про негайну евакуацію через сильне займання.

До слова, лондонський аеропорт Хітроу є одним із найзавантаженіших аеропортів у світі. 

Уряд Північної Македонії оголосив семиденну жалобу після пожежі в східному місті Кочані. Внаслідок пожежі загинуло 59 людей. 

Відомо, що 155 людей постраждали та знаходяться у різних лікарнях. У рамках розслідування трагедії затримано 10 осіб, у тому числі чиновники, які видали клубу ліцензію.

Трагедія сталася вранці в неділю, 16 березня, приблизно о 03:00 за місцевим часом, в місті Кочані в нічному клубі Pulse під час виступу хіп-хоп-дуету ADN. Ймовірно, займання виникло через використання піротехнічних пристроїв.

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Теги: електроенергія пожежа пожежна небезпека аеропорт відключення Лондон

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