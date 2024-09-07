Українські сили провели спецоперацію в Росії, привітавши з Днем розвідки

Ось таке привітання бачили росіяни на сайтах

При спробі зайти на сайти росіяни бачили красиве привітання українських розвідників

В День розвідки Кіберфахівці Головного управління розвідки провели спецоперацію в Росії. На місцевих сайтах вони виклали привітальну листівку з Днем української розвідки. Про це повідомляють джерела у розвідці.

«Кіберфахівці ГУР МО провели спецоперацію до Дня воєнної розвідки України. Вони оригінально привітали росіян, розмістивши на багатьох російських веб-ресурсах листівку з привітанням ГУР» – повідомило джерело.

Зокрема, при спробі зайти на сайти росіяни бачили красиве привітання українських розвідників. Як зазначає джерело, ця операція кіберфахівців ГУР є продовженням серії зламів ворожих веб-ресурсів та серверів, виведення з ладу інформаційних та інфраструктурних систем на території РФ.

Нагадаємо, у День воєнної розвідки Буданов розповів, як далеко здатні вражати українські дрони.

Буданов привітав військовослужбовців з Днем воєнної розвідки. Він зазначив, що своїми діями розвідники довели, що Чорне море не належить Росії.

Керівник розвідки також наголосив, що безпілотні системи, над розвитком яких зараз працюють фахівці, зокрема і представники Головного управління розвідки, вже дозволяють вражати військові об’єкти Росії на відстані до 1800 км.

Нагадаємо, сьогодні, 7 вересня 2024 року, відзначається День воєнної розвідки України. Багато в чому саме від наших розвідників залежить успіх бойових операцій. Розвідка дозволяє чути й бачити противника, передбачати рух ворожого війська, визначати його сильні та слабкі сторони, а також проводити спецоперації на окупованих територіях та навіть в РФ. Крім того, розвідники наповнюють доказову базу щодо російської агресії та воєнних злочинів на території України.

22 березня 2001 року Верховною Радою України ухвалено Закон «Про розвідувальні органи України» – Головне управління розвідки Міністерства оборони України одержало статус спеціального органу державної влади.

7 вересня 2022 року указом президента України Володимира Зеленського був встановлений День воєнної розвідки, який відзначається щорічно.