Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Українські сили провели спецоперацію в Росії, привітавши з Днем розвідки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Українські сили провели спецоперацію в Росії, привітавши з Днем розвідки
Ось таке привітання бачили росіяни на сайтах
фото з відкритих джерел

При спробі зайти на сайти росіяни бачили красиве привітання українських розвідників

В День розвідки Кіберфахівці Головного управління розвідки провели спецоперацію в Росії. На місцевих сайтах вони виклали привітальну листівку з Днем української розвідки. Про це повідомляють джерела у розвідці.

«Кіберфахівці ГУР МО провели спецоперацію до Дня воєнної розвідки України. Вони оригінально привітали росіян, розмістивши на багатьох російських веб-ресурсах листівку з привітанням ГУР» – повідомило джерело.

Зокрема, при спробі зайти на сайти росіяни бачили красиве привітання українських розвідників. Як зазначає джерело, ця операція кіберфахівців ГУР є продовженням серії зламів ворожих веб-ресурсів та серверів, виведення з ладу інформаційних та інфраструктурних систем на території РФ.

Нагадаємо, у День воєнної розвідки Буданов розповів, як далеко здатні вражати українські дрони.

Буданов привітав військовослужбовців з Днем воєнної розвідки. Він зазначив, що своїми діями розвідники довели, що Чорне море не належить Росії.

Керівник розвідки також наголосив, що безпілотні системи, над розвитком яких зараз працюють фахівці, зокрема і представники Головного управління розвідки, вже дозволяють вражати військові об’єкти Росії на відстані до 1800 км.

Нагадаємо, сьогодні, 7 вересня 2024 року, відзначається День воєнної розвідки України. Багато в чому саме від наших розвідників залежить успіх бойових операцій. Розвідка дозволяє чути й бачити противника, передбачати рух ворожого війська, визначати його сильні та слабкі сторони, а також проводити спецоперації на окупованих територіях та навіть в РФ. Крім того, розвідники наповнюють доказову базу щодо російської агресії та воєнних злочинів на території України.

22 березня 2001 року Верховною Радою України ухвалено Закон «Про розвідувальні органи України» – Головне управління розвідки Міністерства оборони України одержало статус спеціального органу державної влади.

7 вересня 2022 року указом президента України Володимира Зеленського був встановлений День воєнної розвідки, який відзначається щорічно.

Теги: розвідка Чорне море закон росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський повідомив, що під час спецоперації ЗСУ на Курщині російська армія втратила близько шести тисяч військових
Зеленський пояснив, чи існує загроза наступу окупантів на Суми
Вчора, 12:26
Закон про освіту і його прикінцеві положення передбачають підняття заробітної плати до трьох прожиткових мінімумів
Міністр освіти сказав, коли вчителі матимуть 24 тисячі гривень зарплати
31 серпня, 16:21
Олекса́ндр Алі́єв — український футболіст російського походження. Майстер спорту України міжнародного класу
Росія оголосила в розшук ексфутболіста «Динамо» та збірної України
30 серпня, 15:01
Cолдатів, яких росіяни перекидають у Білгородську область, можуть застосовувати у подальших штурмах
Росіяни перекидають війська у Білгородську область: ЗСУ назвали цілі ворога
28 серпня, 19:39
На фронті від початку доби 25 серпня зафіксовано 68 бойових зіткнень
Росіяни бомбардують власні села і міста: Генштаб зробив заяву про операцію на Курщині
25 серпня, 18:18
Модернізований МіГ-31К – основний носій російського гіперзвукового авіаційного ракетного комплексу Х-47м2 «Кинджал»
Результати атаки на аеродром «Саваслейка»: знищено та пошкоджено МіГ-31К – ЗМІ
21 серпня, 17:08
З окупованої території Донеччини у Курську область планують відправити щонайменше сотню молодих людей
РФ відправляє молодь з окупованих областей України на Курщину: Нацспротив назвав причину
12 серпня, 09:02
У 1912 році за часів правління царя Миколи II збірна Російської імперії змогла вибороти 5 нагород
Навіть за царя було краще. Росіяни здобули лише одну нагороду на Олімпіаді
9 серпня, 19:09
Крім того, цей закон передбачає, що університети та коледжі у межах свого фінансування мають право встановлювати знижки на навчання для громадян України
Українці зі статусом міжнародного захисту можуть претендувати на бюджетні місця у вузах Латвії
8 серпня, 06:50

Суспільство

Українські сили провели спецоперацію в Росії, привітавши з Днем розвідки
Українські сили провели спецоперацію в Росії, привітавши з Днем розвідки
Ворог атакував об'єкти енергетики у чотирьох областях: яка ситуація зі світлом
Ворог атакував об'єкти енергетики у чотирьох областях: яка ситуація зі світлом
У День воєнної розвідки Буданов розповів, як далеко здатні вражати українські дрони
У День воєнної розвідки Буданов розповів, як далеко здатні вражати українські дрони
Мріяв про вертольоти з дитинства. Згадаймо льотчика Олександра Бориса
Мріяв про вертольоти з дитинства. Згадаймо льотчика Олександра Бориса
День воєнної розвідки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
День воєнної розвідки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Чи може роботодавець відмовити у наданні відпустки при народженні дитини? Пояснення Держпраці
Чи може роботодавець відмовити у наданні відпустки при народженні дитини? Пояснення Держпраці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
52K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 вересня: ситуація на фронті
47K
Конфлікт між дітьми Яремчука: його сини відповіли, кому належать права на пісні батька
21K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
11K
Румунія прийде – порядок наведе. Навіщо Бухарест купує молдовський порт на кордоні з Україною
9468
Виплата пенсій та субсидій: Шмигаль відповів, чи вистачить країні грошей
6657
Втрати ворога станом на 7 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Євросоюз за пів року імпортував металу із РФ на 1,5 млрд євро
Сьогодні, 11:04
Без опадів та 28° тепла: прогноз погоди на 6 вересня
Вчора, 05:00
Дощі з грозами та 28°: прогноз погоди на 5 вересня
5 вересня, 05:01
Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
3 вересня, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 вересня, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
2 вересня, 06:51

Прес-релізи

Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
5 вересня, 10:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua