Військовий розповів, за якої умови ЗСУ вийдуть із Вугледара

Зараз місто – навіть не в оперативному оточенні, але російські окупанти мають певні успіхи

ЗСУ вийдуть із Вугледара Донецької області, якщо більше не матимуть можливості тримати оборону в міській забудові і якщо будуть загрози для життя військовослужбовців. Про це розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в етері «Радіо Свобода».

«Ворог намагається просуватися по флангах, де вони просто знайшли можливість з урахуванням географічного розташування, з урахуванням того, що там немає міських забудов, за які легко триматися чи будувати фортифікації», – пояснив військовий.

Водночас він наголосив, що зараз Вугледар – навіть не в оперативному оточенні, але російські окупанти мають певні просування.

«Бої навколо міста і бої за місто дуже жорсткі. Але варто розрізняти оточення і бої по флангах», – зауважив Тимочко.

За його словами, те, чи відводитимуть ЗСУ своїй війська з Вугледара, залежатиме від того, в якому стані буде місто.

«Якщо воно буде абсолютно зруйнованим, якщо міська забудова буде розвалена і не буде можливості вибудовувати якісну оборону, то, можливо, будуть війська виводитись. Якщо постане загроза для життя і цілісності військових, то швидше за все їх і будуть відводити», – зазначив голова Ради резервістів Сухопутних військ.

Нагадаємо, що окупаційні війська РФ тиснуть на Вугледар Донецької області з трьох сторін. На думку британських розвідників, це продовжиться і протягом наступного тижня.

За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), захоплення Вугледара навряд чи дасть російським військам якусь особливу оперативну перевагу для подальших наступальних операцій у західній частині Донецької області.

Як відомо, вже майже два роки 72-га механізована бригада ЗСУ обороняє Вугледар на Донеччині. За цей час сили бійців виснажилися. Нині вони ризикують бути оточеними і відрізаними, адже окупаційні війська РФ продовжують просуватися на північ від міста. Таку оцінку висловив аналітик Forbes Девід Акс.

Раніше повідомлялося, що командира 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, що тримає оборону на Донеччині поблизу Вугледара, Івана Вінніка звільнили з посади.