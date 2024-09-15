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Молився перед походом до їдальні: військовий розповів про тортури в російському полоні

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Молився перед походом до їдальні: військовий розповів про тортури в російському полоні
Росіяни давали полоненим на обід три хвилини
фото: скріншот із відео

Росіяни морили голодом полонених і давали їм всього кілька хвилин для того, щоб поїсти

Військовослужбовець Національної гвардії України Віталій Голубков із позивним Малий у 20 років потрапив до російського полону. Захисник зміг пережити 28 місяців знущань. У інтерв’ю TSN.ua він розповів, як росіяни морили голодом полонених і давали їм всього кілька хвилин для того, щоб поїсти.

За словами військового, полонені молилися перед кожним походом до їдальні – росіяни вигадували, як знущатися над ними.

«Заходиш до їдальні – по любому шокером отримаєш. Навіть, якщо поранений на милицях ідеш. Давали по дві-три хвилини їсти. Бувало на обід три хвилини. Ти розкладаєш швидко їжу на десять людей і тебе ще в цей час шокером б’є. Ти гаряче їж. Вони різні способи вигадували, щоб над нами знущатися. Після їдальні виходиш, а в тебе рот повністю в плівці, від гарячого все попекло. Хліб шматками ковтали. Бо крім того, що мало годували, ще й три хвилини давали. А ти спробуй за три хвилини», – розповів Віталій Голубков.

Раніше воїни 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади за допомогою дрона врятували захисника, якого росіяни взяли в полон.

Крім того, Україна заборонила російським військовополоненим здійснювати телефонні дзвінки. 

Також уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до ООН та Міжнародного комітету Червого хреста щодо ймовріного розстрілу українського полоненого окупантами. 

Нагадаємо, що Бюро Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалило рішення про проведення термінових дебатів щодо українських військових та цивільних, які перебувають у російському полоні. 

До слова, Донецька обласна прокуратура розпочала розслідування за фактом воєнного злочину, скоєного російськими окупантами на Торецькому напрямку. За попередньою інформацією, троє українських військовослужбовців були розстріляні в спину після того, як здалися в полон. 

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Теги: росіяни полон Україна Лубінець

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