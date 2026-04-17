Представники РПЦ захопили храм Української греко-католицької церкви в Токмаку

Наталія Порощук
glavcom.ua
Храм святих апостолів Петра і Павла УГКЦ в Токмаку
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Глава УГКЦ Святослав засудив захоплення храму

Представники Російської православної церкви Московського патріархату 12 квітня на тимчасово окупованій території Запорізької області у місті Токмак самовільно захопили храм святих апостолів Петра і Павла та заборонили місцевим парафіянам звершувати молитву. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Українську греко-католицьку церкву.

Глава УГКЦ Святослав засудив захоплення храму, наголосивши на його особливому цинізмі: «Це богохульство проти Воскреслого Господа – Князя миру! Та ще й у свято Пасхи».

В офіційній заяві Донецького екзархату УГКЦ зазначають, що на окупованих територіях тривають системні переслідування вірних. Осіб, які наважуються чинити опір або відстоювати своє право на віру, окупаційна влада переслідує та засуджує до 15 років позбавлення волі – незалежно від віку чи стану здоров’я.

«Особливе обурення викликає той факт, що місцевим парафіянам заборонено приходити до свого рідного Храму, натомість сторонні люди демонстративно виступають у ролі «парафіян». Це вкотре підтверджує системний та цілеспрямований характер релігійних переслідувань на окупованих територіях, де грубо порушується право на свободу совісті та віросповідання», – йдеться у заяві екзархату.

До слова, Державна служба України з етнополітики та свободи совісті у відповіді на запит «Главкома» повідомила про здійснення систематичної роботи з метою виявлення ознак афілійованості релігійної організації із Російською православною церквою, діяльність якої в Україні заборонена. Водночас, станом на кінець березня 2026 року, через суди не припинено діяльність жодної такої організації, яка проігнорувала припис з вимогою усунути ознаки афільованості.

