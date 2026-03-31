УПЦ КП відсторонила архієпископа Андрія від служіння: що відомо

Чоловіку заборонили священнослужіння і пригрозили позбавленням сану

Українська православна церква Київського патріархату усунула архієпископа Переяславського і Білоцерківського Андрія від управління єпархією та заборонила йому священнослужіння. Про це повідомляє «Главком»

Згідно з документом, архієпископ Андрій (Іван Маруцак) звільнений від управління Переяславською єпархією, заборонений у священнослужінні та почислений за штат.

В указі зазначено, що у разі, якщо архієпископ не принесе повного покаяння за порушення церковних правил, його справа буде передана до церковного суду.

Йдеться про можливе позбавлення архієрейського сану за порушення 34-го Апостольського правила та 15-го правила Двократного собору. Також документ визначає подальшу долю парафій Переяславської єпархії.

Зокрема, громади, які бажають залишитися в лоні УПЦ Київського патріархату, підпорядковуються безпосередньо Патріарху Никодиму.

Нагадаємо, що Архієпископ Переяславський і Білоцерківський Української православної церкви Київського Патріархату Андрій розкритикував нового «очільника» УПЦ КП архієпископа Сумського і Охтирського Никодима у спробі узурпації церковної влади та порушенні волі спочилого Патріарха Філарета.

Як зазначив керуючий справами Київської патріархії, Філарет заповів, щоб після упокоєння предстоятеля УПЦ КП у той же день було скликано Священний Синод.