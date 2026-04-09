Ворог масовано атакував Запорізький район: є жертви

На цей час відомо щонайменше про одного загиблого та чотирьох поранених

Російські загарбники атакували Запорізький район. Унаслідок ранкового обстрілу загинула щонайменше одна людина, четверо дістали поранень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Як повідомляється, ворог завдав щонайменше вісім ударів. Через атаку в селищі Балабине зруйновано кілька приватних будинків.

Нагадаємо, уночі 9 квітня російські війська вчергове атакували Одеську область ударними безпілотниками. Під удар потрапив обʼєкт критичної інфраструктури, є пошкодження.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 8 квітня російські окупаційні війська завдали удару керованими авіабомбами по Запорізькому району, внаслідок чого загинула одна людина та ще одна отримала поранення.

У селищі Балабине в результаті атаки зруйновано та пошкоджено житлові будинки і нежитлові споруди, на місцях влучань виникли пожежі. Також удару зазнало і Запоріжжя – після атаки в обласному центрі сталася пожежа на території одного з гаражних кооперативів. Відомо про поранення 47-річної жінки.

Крім того, російські загарбники вдарили по Сумщині. Унаслідок атаки ворога на Роменську громаду загинула одна людина, ще три – травмовані. Через ворожий обстріл пошкоджень зазнали житловий сектор та інфраструктура. Також сталось займання в оселі та нежитловому приміщенні.