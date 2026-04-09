Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ворог масовано атакував Запорізький район: є жертви

Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Унаслідок обстрілу зруйновані приватні будинки
фото: Запорізька ОВА (ілюстративне)

На цей час відомо щонайменше про одного загиблого та чотирьох поранених

Російські загарбники атакували Запорізький район. Унаслідок ранкового обстрілу загинула щонайменше одна людина, четверо дістали поранень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Як повідомляється, ворог завдав щонайменше вісім ударів. Через атаку в селищі Балабине зруйновано кілька приватних будинків.

Нагадаємо, уночі 9 квітня російські війська вчергове атакували Одеську область ударними безпілотниками. Під удар потрапив обʼєкт критичної інфраструктури, є пошкодження.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 8 квітня російські окупаційні війська завдали удару керованими авіабомбами по Запорізькому району, внаслідок чого загинула одна людина та ще одна отримала поранення.

У селищі Балабине в результаті атаки зруйновано та пошкоджено житлові будинки і нежитлові споруди, на місцях влучань виникли пожежі. Також удару зазнало і Запоріжжя – після атаки в обласному центрі сталася пожежа на території одного з гаражних кооперативів. Відомо про поранення 47-річної жінки.

Крім того, російські загарбники вдарили по Сумщині. Унаслідок атаки ворога на Роменську громаду загинула одна людина, ще три – травмовані. Через ворожий обстріл пошкоджень зазнали житловий сектор та інфраструктура. Також сталось займання в оселі та нежитловому приміщенні.

Теги: Запорізька область Іван Федоров обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Росіяни обстріляли три райони Дніпропетровщини: є поранені
На Харківському напрямку російські війська застосували логістичний всюдихідний дрон «Челнок»
Карта бойових дій в Україні станом на 9 квітня 2026 року
Ворог масовано атакував Запорізький район: є жертви
Втрати ворога станом на 9 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Новини

Українські війська вперше в історії повністю зруйнували міст за допомогою безпілотників (відео)
Сьогодні, 09:24
В Україні місцями невеликий дощ, туман та мокрий сніг: погода на 9 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
УЄФА вшановуватиме Луческу перед кожним поєдинком єврокубків
Вчора, 16:42
Абрамовіч заснував новий благодійний фонд на гроші з продажу «Челсі» – ЗМІ
Вчора, 14:30
Зібрали докази: «Динамо» приєдналося до невдоволених суддівством клубів Прем'єр-ліги
Вчора, 10:55
Місячна місія: астронавти почули моторошні звуки на зворотному боці Місяця
Вчора, 08:29

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua