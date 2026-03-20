Зеленський висловив співчуття через смерть Патріарха Філарета

Зеленський: «Патріарх Філарет був одним із найбільш міцних захисників української церкви, самостійності та державності»

Президент України Володимир Зеленський висловив глибокі співчуття православній громаді та Митрополиту Епіфанію через завершення земного шляху Патріарха Філарета, інформує «Главком».

Глава держави провів розмову з Предстоятелем православної церкви України Епіфанієм, під час якої наголосив на винятковій ролі Патріарха в історії становлення української незалежності.

Філарет на чолі Хресної ходи у Києві фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

«Велика втрата для українців. Він був сильною особистістю та одним із найбільш міцних захисників української церкви, самостійності та державності. Український народ завжди шануватиме його внесок у розбудову помісної церкви», – заявив президент України Володимир Зеленський.

Президент підкреслив, що без енергії, характеру та особистої сміливості Філарета багато здобутків сучасної України були б неможливими.

Патріарх Філарет у власній резиденції фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

«Український народ завжди шануватиме його внесок у розбудову помісної церкви. Пам’ятаємо й те, як Патріарх Філарет учив єднатись навколо ідеї сильної, незалежної України. Царство Небесне!» – додав президент.

Зауважимо, Патріарх Філарет (Михайло Денисенко) очолював Українську православну церкву Київського патріархату з 1995 року. Його діяльність була спрямована на подолання церковної залежності від Москви та утвердження незалежної української духовної традиції. У 2019 році йому було присвоєно звання Героя України.

Митрополит Київський і всієї України, предстоятель Православної церкви України Епіфаній та патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

«Главком» писав, що сьогодні, 20 березня, на 98-му році життя після важкої хвороби відійшов у вічність Святійший патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет (Михайло Антонович Денисенко). Людина-епоха, чиє ім’я назавжди закарбується в літописі боротьби за духовну незалежність України.

Він помер у лікарні. Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета госпіталізували до однієї з лікарень Києва 9 березня. Причиною госпіталізації стало погіршення стану здоров’я ієрарха. Він перебував під постійним наглядом в одному зі спеціалізованих закладів столиці.

