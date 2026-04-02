Легендарний дипломат порівняв історичну роль покійного Патріарха Філарета з Іваном Мазепою

Єгор Голівець
Юрій Щербак та патріарх Філарет
фото: Юрій Дорошенко

Юрій Щербак: «Я порівнюю покійного Філарета з Іваном Мазепою – такої величі була ця людина»

Український дипломат і письменник Юрій Щербак розповів, що історичну роль покійного Патріарха Філарета можна порівняти з постаттю гетьмана Івана Мазепи. Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому», коментуючи значення Філарета для становлення української церкви та державності.

Щербак наголосив, що особисто знав Патріарха та підтримував із ним добрі стосунки ще з часів Чорнобильської катастрофи. «Я порівнюю його діяльність з діяльністю Івана Мазепи – такої величі була ця людина», – заявив дипломат.

Юрій Щербак також зазначив, що був першим у Радянському Союзі, хто опублікував інтерв’ю з Філаретом, коли той ще був митрополитом української церкви.

За словами Щербака, ключовою заслугою Філарета стало прокладання шляху до отримання Томосу про автокефалію Православної церкви України: «Його неоціненна заслуга в тому, що саме він відкрив дорогу Томосу. Він також показав усю облудну суть Московського патріархату, і коли Україна очиститься від його залишків, вона має піднести християнство на нову висоту».

Дипломат підкреслив, що Патріарх відіграв важливу роль у викритті суті Московського патріархату та сприяв духовному відокремленню України від Росії. Водночас Щербак визнав, що ситуація в українському православ’ї залишається складною, оскільки церковної єдності досі немає.

Він зазначив, що не обізнаний із діяльністю Никодима, який заявляє про керівництво УПЦ Київського патріархату, але позитивно оцінив митрополита Епіфанія. «Він справляє на мене дуже приємне враження. Освічена людина, за якою – велике майбутнє. Для мене він втілює усі найкращі риси християнства», – сказав Щербак.

Іван Мазепа – гетьман Війська Запорозького (1687–1709), одна з ключових постатей української історії, відомий прагненням зміцнити автономію України та союзом зі Карл XII у боротьбі проти Петра I.

Нагадаємо,  Юрій Щербак обурений тим, що Україна досі не розірвала дипломатичні стосунки з країною-союзницею Путіна.

Теги: росія Європейський Союз Україна війна НАТО США дипломатія церква Філарет Чорнобильська АЕС

