Великдень-2026: пряма трансляція нічного богослужіння ПЦУ

Українці можуть долучитися до святкової молитви в режимі реального часу. Православна Церква України проводить пряму трансляцію нічного богослужіння з нагоди Світлого Христового Воскресіння. Про це пише «Главком».

Урочисті служби проходять у головних святинях ПЦУ в столиці. Зокрема, віряни мають змогу спостерігати за літургіями, що тривають у Михайлівському Золотоверхому соборі, а також у Хрестовоздвиженському храмі Києво-Печерської лаври.

Пасхальне богослужіння

Нагадаємо, Паска – символ Воскресіння Ісуса Христа – уціліла у розтрощеному атакою помешканні у Сумах. Відповідне фото оприлюднила ДСНС України.

На знімку видно великодню випічку зі свічкою, яку поставили на столику біля портретів. На одному із них тріснуло скло. Довкола сліди руйнувань, однак паска ціла, лише припала пилом.