Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Сходження Благодатного вогню: трансляція з Єрусалима

Максим Бурич
glavcom.ua

google social img telegram social img facebook social img
Сходження Благодатного вогню: трансляція з Єрусалима
Ізраїльська влада запроваджує безпрецедентні обмеження на Великдень
колаж: glavcom.ua

Сходження Благодатного вогню 2026 відбуватиметься у закритому форматі

Сьогодні, 11 квітня, у Велику суботу, весь християнський світ очікує на головне диво напередодні Великодня – сходження Благодатного вогню в єрусалимському Храмі Гробу Господнього. Однак цьогоріч церемонія проходить у безпрецедентних умовах через загострення безпекової ситуації на Близькому Сході. Про це повідомляє «Главком».

Рішення про фактично закритий формат церемонії було ухвалене ізраїльськими правоохоронцями спільно з релігійними лідерами. Головною причиною стали підвищені ризики ракетних атак та активні бойові дії в регіоні.

«Нинішні умови не дозволяють проводити масові заходи, а безпека людей залишається пріоритетом», – наголошують у поліції Ізраїлю.

Згідно з обмеженнями, всередині самого храму дозволено перебувати лише близько 50 особам. Це виключно представники вищого духовенства та члени офіційних іноземних делегацій.

Правоохоронці закликають паломників утриматися від спроб прорватися до храму, аби не створювати тисняви в умовах загрози обстрілів.

Церемонія в Храмі Гробу Господнього традиційно розпочинається вранці. Урочиста процесія та вхід Єрусалимського патріарха до Кувуклії (каплиці над Гробом Господнім) очікуються в період з 10:15 до 12:30 за київським часом. Саме в цей проміжок зазвичай і відбувається диво сходження Благодатного вогню, який символізує нерукотворне світло Воскресіння Христового.

Попри складні умови та загрози, очікується, що Благодатний вогонь традиційно буде доставлений до різних країн світу, включаючи Україну, де віряни вже готуються до святкування Світлого Христового Воскресіння.

Як відомо, церемонія сходження Благодатного вогню в єрусалимському Храмі Гробу Господнього, яка запланована на Велику суботу, 11 квітня 2026 року, відбудеться в умовах суворих обмежень. Через бойові дії та високий ризик ракетних атак ізраїльська поліція та служби безпеки ухвалили рішення про проведення заходу у фактично закритому форматі. Це стало відомом після зустрічі правоохоронців із латинським патріархом Єрусалима П'єрбаттістою Піцабаллою.

Через різницю в календарях дати православних та католиків часто не збігаються. У 2026 році римо-католики та більшість протестантських громад святкуватимуть його 5 квітня, а православні віряни – 12 квітня.

«Главком» писав, що вартість традиційного святкового кошика продовжує бити рекорди: цьогоріч набір базових продуктів обійдеться родині майже у дві тисячі гривень. Головними драйверами подорожчання стали м'ясна продукція та молочні вироби, ціни на які злетіли через дефіцит сировини та зростання витрат на логістику.

Хоча темпи інфляції дещо сповільнилися порівняно з попередніми роками, загальна вартість кошика продовжує повзти вгору. Якщо у 2025 році накрити святковий стіл можна було за 1663 грн, то у 2026-му ця сума зросла на 14,4 %, досягнувши позначки 1903 грн. 

Читайте також:

Теги: Вифлеємський вогонь церква православна церква Ізраїль Єрусалим

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua