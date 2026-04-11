Сходження Благодатного вогню: трансляція з Єрусалима

Сходження Благодатного вогню 2026 відбуватиметься у закритому форматі

Сьогодні, 11 квітня, у Велику суботу, весь християнський світ очікує на головне диво напередодні Великодня – сходження Благодатного вогню в єрусалимському Храмі Гробу Господнього. Однак цьогоріч церемонія проходить у безпрецедентних умовах через загострення безпекової ситуації на Близькому Сході. Про це повідомляє «Главком».

Рішення про фактично закритий формат церемонії було ухвалене ізраїльськими правоохоронцями спільно з релігійними лідерами. Головною причиною стали підвищені ризики ракетних атак та активні бойові дії в регіоні.

«Нинішні умови не дозволяють проводити масові заходи, а безпека людей залишається пріоритетом», – наголошують у поліції Ізраїлю.

Згідно з обмеженнями, всередині самого храму дозволено перебувати лише близько 50 особам. Це виключно представники вищого духовенства та члени офіційних іноземних делегацій.

Правоохоронці закликають паломників утриматися від спроб прорватися до храму, аби не створювати тисняви в умовах загрози обстрілів.

Церемонія в Храмі Гробу Господнього традиційно розпочинається вранці. Урочиста процесія та вхід Єрусалимського патріарха до Кувуклії (каплиці над Гробом Господнім) очікуються в період з 10:15 до 12:30 за київським часом. Саме в цей проміжок зазвичай і відбувається диво сходження Благодатного вогню, який символізує нерукотворне світло Воскресіння Христового.

Попри складні умови та загрози, очікується, що Благодатний вогонь традиційно буде доставлений до різних країн світу, включаючи Україну, де віряни вже готуються до святкування Світлого Христового Воскресіння.

Як відомо, церемонія сходження Благодатного вогню в єрусалимському Храмі Гробу Господнього, яка запланована на Велику суботу, 11 квітня 2026 року, відбудеться в умовах суворих обмежень. Через бойові дії та високий ризик ракетних атак ізраїльська поліція та служби безпеки ухвалили рішення про проведення заходу у фактично закритому форматі. Це стало відомом після зустрічі правоохоронців із латинським патріархом Єрусалима П'єрбаттістою Піцабаллою.

Через різницю в календарях дати православних та католиків часто не збігаються. У 2026 році римо-католики та більшість протестантських громад святкуватимуть його 5 квітня, а православні віряни – 12 квітня.

