Харків і Одеса під ударами ворога, Магучіх здобула золото: головне за ніч 1 червня

Дайджест новин, які сталися у ніч на 1 червня 2026 року 

Ніч на 1 червня відзначилася ударами по Харкову та Одесі, а зі США надійшла тривожна новина: Трамп згорнув розслідування воєнних злочинів Росії в Україні. На спортивному фронті – перемога Ярослави Магучіх у Рабаті. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 1 червня.

Харків і Одеса під ворожими ударами

Росіяни вдарили по Харкову: у двох районах міста спалахнули пожежі, є поранені. Тієї ж ночі ворог атакував Одесу – безпілотник влучив у дев'ятиповерховий житловий будинок. Деталі щодо постраждалих уточнюються.

Магучіх перемогла на етапі Діамантової ліги у Рабаті

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх здобула золото на етапі Діамантової ліги в марокканському Рабаті.

Трамп згорнув розслідування воєнних злочинів Росії в Україні

За даними Reuters, адміністрація Трампа закрила розслідування воєнних злочинів Росії в Україні. Рішення обурило Київ та європейські столиці – Москва фактично позбулася одного з інструментів міжнародного тиску.

Інші важливі новини:

