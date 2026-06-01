Харків і Одеса під ударами ворога, Магучіх здобула золото: головне за ніч 1 червня
Дайджест новин, які сталися у ніч на 1 червня 2026 року
Ніч на 1 червня відзначилася ударами по Харкову та Одесі, а зі США надійшла тривожна новина: Трамп згорнув розслідування воєнних злочинів Росії в Україні. На спортивному фронті – перемога Ярослави Магучіх у Рабаті. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 1 червня.
Харків і Одеса під ворожими ударами
Росіяни вдарили по Харкову: у двох районах міста спалахнули пожежі, є поранені. Тієї ж ночі ворог атакував Одесу – безпілотник влучив у дев'ятиповерховий житловий будинок. Деталі щодо постраждалих уточнюються.
Магучіх перемогла на етапі Діамантової ліги у Рабаті
Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх здобула золото на етапі Діамантової ліги в марокканському Рабаті.
Трамп згорнув розслідування воєнних злочинів Росії в Україні
За даними Reuters, адміністрація Трампа закрила розслідування воєнних злочинів Росії в Україні. Рішення обурило Київ та європейські столиці – Москва фактично позбулася одного з інструментів міжнародного тиску.
Інші важливі новини:
- Фінляндія вп'яте виграла чемпіонат світу з хокею
- У Чорному морі поблизу Криму стався землетрус
