Московський патріархат знову блокує роботу комісії Мінкульту в Лаврі (фото, відео)

Напередодні комісія так і не змогла розпочати роботу через фізичні перешкоди з боку церковників

Представники Московського патріархату й надалі намагаються блокувати роботу комісії Мінкульту з приймання-передачі держмайна у Києво-Печерській лаврі. Сьогодні, 31 березня, члени комісії прийшли, як і 30 березня, до 111 корпусу Лаври, але священнослужителі та парафіяни перешкоджали потраплянню їх всередину будівлі.

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Нарахі поблизу храму Агапіта Печерського моляться віряни. Журналісти спілкуються з митрополитом Климентом і фіксують молитву.

Митрополит Климент фото з відкритих джерел

Віряни перешкоджають діяльності комісії Мінкульту фото з відкритих джерел

Комісія була біля храму, проте пішла далі. Прихильники УПЦ МП продовжують молитву: перешкодити роботі комісії їм не вдалося.

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До слова, 30 березня митрополит Павло блокував перевірку на території Лаври. Після ранкового богослужіння у Лаврі намісник він заявив, що комісію Мінкульту, яка має розпочати передачу церковних корпусів державі, «не будуть пускати на територію храму».

Віряни УПЦ МП блокували роботу комісії, яка прийшла на територію Лаври. Вони взяли членів комісії в обручку і не допускали їх до будівель, які вони хочуть перевірити.

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Як відомо, керівництво Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» вимагає монахів УПЦ МП покинути всю територію Лаври до 29 березня. Національний заповідник не продовжив дію оренди для УПЦ Московського патріархату в чоловічому монастирі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври через порушення орендних умов представниками УПЦ (МП).

Нагадаємо, 20 березня члени Священного Синоду Української Православної Церкви Московського патріархату на чолі з митрополитом Онуфрієм прийшли до Офісу президента України з метою донести до керівництва держави позицію УПЦ МП.

Зазначимо, що так звана УПЦ МП останній рік наполегливо доводила, що не підпорядкована Москві. Так, ця релігійна організація, яка безпідставно називає себе українською, намагалася не виконувати закон про перейменування. Крім того, численні представники так званої УПЦ МП звинувачувалися в пособництві з російськими окупантами та колабораційній діяльності.

Останній день представників УПЦ МП у стінах Києво-Печерської лаври пройшов доволі насичено. На території святині збиралося чимало вірян Московського патріархату, пройшов молебень. Основні події відбулися довкола Хрестовоздвиженської церкви на території Києва-Печерської лаври: день, що ввійде в історію – московська церква покинула Лавру (фото, відео).