Служитель Московської церкви напав на працівників ЗМІ (відео)

Священник Московської церкви сильно штовхнув журналістку та пошкодив апаратуру оператора

30 березня в Києво-Печерській лаврі священник УПЦ МП штовхнув журналістку «Суспільного», коли вона намагалася поставити запитання митрополиту Павлу, та зірвав кріплення на камері оператора. Про це повідомляє Інститут масової інформації.

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Журналістка хотіла запитати митрополита Павла щодо роботи комісії Міністерства культури та інформаційної політики з передання будівель лаври державі.

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У відповідь митрополит сказав, що «не бачив комісії», та запропонував журналістці посповідатися. Після цього один зі священників штовхнув журналістку в плече, заважав знімати оператору та зірвав кріплення для мікрофона на камері.

«Суспільне» заявило, що звернеться до поліції щодо перешкоджання журналістській діяльності.

Зазначимо, що митрополит Павло поводив себе агресивно із журналістами. Він відштовхнув кореспондентку, коли не захотів відповідати на її питання.

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Митрополит Павло також погрожував побити журналістів палицями.

Національна спілка журналістів зробила заяву з приводу скандалу у Лаврі та закликала правоохоронців пильно стежити за напруженою ситуацією.

Нагадаємо, що сьогодні вранці митрополит Павло провів в Києво-Печерській лаврі службу, попри те, що 29 березня УПЦ МП мала звільнити будівлі. Після ранкового богослужіння у Лаврі намісник Павло заявив, що комісію Мінкульту, яка має розпочати передачу церковних корпусів державі, «не будуть пускати на територію храму».

Як повідомлялося, керівництво Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» вимагало від монахів УПЦ МП покинути всю територію Лаври до 29 березня. Національний заповідник не продовжив дію оренди для УПЦ Московського патріархату в чоловічому монастирі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври через порушення орендних умов представниками УПЦ (МП).