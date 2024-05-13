Одна з країн ЄС «всерйоз» обговорює можливість відправки військ в Україну

Естонський уряд аналізує потенційне відправлення військ в Україну

Естонський уряд обговорює можливість відправки військ на захід України, аби ті допомогли Києву вивільнити резерви для відправлення на фронт. Про це заявив радник президента Естонії з питань національної безпеки Мадіс Ролл в інтерв'ю Breaking Defense.

За словами радника естонського президента, уряд наразі аналізує потенційне відправлення військ в Україну і волів би піти на це у складі повноцінної місії НАТО – «щоб продемонструвати ширшу об'єднану силу і рішучість».

«Дискусії тривають. Ми повинні розглядати всі можливості. Ми не повинні обмежувати наші міркування стосовно того, що можемо зробити», – сказав він.

Ролл підкреслив, що Естонія потенційно готова відправити війська на захід України в складі меншої коаліції, але «не виключено», що члени НАТО, які зараз виступають проти такого кроку, «з часом» змінять свою думку.

Зазначимо, що естонські посадовці й раніше висловлювали відкритість стосовно ідеї відправлення західних військ в Україну в принципі.

Нагадаємо, уряди США і Європи дедалі більше схвильовані тим, що російський диктатор Володимир Путін планує кинути виклик членам НАТО, зокрема трьом балтійським країнам, якщо зможе закінчити війну в Україні на вигідних для себе умовах.

До слова, Литва готова відправити в Україну своїх солдатів у рамках тренувальної місії.