Окупанти створюють «певне угрупування військ» на кордоні з Харківщиною – ОВА

На східному напрямку в Харківській області окупанти вже відновили активні штурмові дії

За словами Синєгубова, плани евакуації Харкова вже розроблено

Російські загарбники створюють «певне угруповання військ» у Курській області РФ, яка межує з Харківською областю. Про це заявив очільник Харківської ОВА Олега Синєгубова в ефірі телемарафону.

За словами глави ОВА, на східному напрямку в Харківській області окупанти вже відновили активні штурмові дії. Це сталося після того, як вони замінили свої підрозділи. На цьому напрямку успіхів у ворога немає.

«Щодо півночі: ворог створює угруповання військ певне, далі аналізуватимемо: це для ймовірного удару з півночі або інших територій. Вживаємо всіх заходів, щоб бути готовими і протидіяти тим викликам, які можуть бути», – додав Синєгубов.

Глава ОВА уточнив, що плани евакуації Харкова вже розроблено, причому давно. Їх актуалізують практично щомісяця.

Як повідомлялося, росіяни формують Північне угруповання військ з елементів Ленінградського військового округу для проведення операцій на Білгородсько-Харківському оперативному напрямку.

До слова, Україні варто якнайшвидше перехопити ініціативу на полі бою в поточному році, після отримання військової допомоги США.