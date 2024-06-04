Окупанти підтвердили наступ на північ від Харкова – ISW

Українські та російські сили ведуть бої у Вовчанську

Російські війська нещодавно підтвердили наступ в напрямку Липців, а українські сили нещодавно відновили обмежені позиції у Вовчанську. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська нещодавно підтвердили наступ на північ від Харкова в напрямку Липців. На геолокаційних кадрах, опублікованих 31 травня, видно, що російські війська просунулися до будівель на вулиці Студентській у північно-західному Глибокому.

Українські сили нещодавно відновили обмежені позиції у Вовчанську. Геолокаційні кадри, опубліковані 2 червня, показують, що українські сили відновили позиції на вулиці Духовній у центрі Вовчанська. Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 3 червня, показують, що російські та українські сили ведуть ближній бій на вулиці Духовній, що свідчить про те, що українські сили контратакують, щоб позбутися російського контролю над позиціями на вулиці.

3 червня російські війська продовжили наступ на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було. Бої тривали на південний схід від Куп'янська в районі Берестового і Стельмахівки; на південний захід від Сватового біля Дружелюбівки; на північний захід від Кремінної біля Невського; на захід від Кремінної біля Тернів; на південний захід від Кремінної в районі Серебрянського лісництва та Діброви; і на південь від Кремінної біля Григорівки і Білогорівки.

2 та 3 червня російські війська продовжували наступати на Сіверському напрямку поблизу Верхньокам’янського, Івано-Дарівки, Роздолівки та Виїмки. Російські війська продовжили наземні атаки поблизу Часового Яру, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Геолокаційні кадри, зроблені наприкінці травня-початку червня, показують, що невелика група російської піхоти на транспортній машині змогла перетнути канал Сіверський Донець Донбасу, але постійна українська розвідка та швидкі удари показують, що група, ймовірно, не втримала це положення.

Російські війська просунулися вздовж траси М-30 на захід від Нетайлового (на захід від Авдіївки), наближаючись до Карлівки. Наразі російські війська зосереджені на прориві українських позицій на невеликих ділянках фронту між Старомихайлівкою (безпосередньо на захід від Донецька) і Бердичами (на північний захід від Авдіївки), щоб створити умови для подальшого наступу, операції на захід у напрямку Покровська.

Окупанти нещодавно підтвердили наступ на заході Запорізької області. Геолокаційні кадри показують, що російські війська нещодавно просунулися на північний схід від Роботиного.

3 червня тривали позиційні бої на лівому березі Херсонщини в районі Кринок та в дельті річки Дніпро на острові Нестрига. Українські сили утримують позиції на острові.