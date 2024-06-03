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Чому нема економічного бронювання? Відомий бізнесмен пояснив, яку помилку робить влада

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Чому нема економічного бронювання? Відомий бізнесмен пояснив, яку помилку робить влада
За словами бізнесмена, люди намагаються вирішувати питання бронювання у незаконний спосіб
фото з відкритих джерел

Бізнесмен нагадав, що зараз офіційно забронювати якусь конкретну людину, яка критично необхідна на виробництві, заплативши гроші в бюджет, не можна

Українські політики відмовляються від економічного бронювання від мобілізації, бо не бажають брати на себе відповідальність за непрості, але важливі для держави речі. Про це на своїй сторінці у Facebook заявив відомий український бізнесмен Олександр Деркач.

«На кого би, і на що при цьому, вони (політики, – «Главком») не посилались. Офіційно забронювати якусь конкретну людину, яка критично необхідна на виробництві, заплативши гроші в бюджет не можна, бо це «несправедливо» і люди це не зрозуміють», – зазначив Деркач.  

Хоча, за словами бізнесмена, люди намагаються вирішувати це питання у незаконний спосіб. «А коли ці люди збирають по копійчині, щоб «забронюватись» неофіційно десь у ТЦК чи ВЛК, то це нормально. Це «справедливо». Бо воно тишком-нишком, під полою. Це люди розуміють», – обурився бізнесмен.

Нагадаємо, Кабінет міністрів працює над створенням механізму електронного бронювання

Зокрема, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України внесло зміни до критеріїв для визначення підприємств такими, що мають важливе значення для національної економіки. Відповідність цим критеріям стає підставою для подальшого бронювання військовозобов'язаних працівників.

До слова, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук скептично ставиться до питання про економічне бронювання від мобілізації, адже, за його словами, таке бронювання не спрацювало у жодній країні світу.

Читайте також: Бронювання за гроші. Несправедливість чи шанс для України?
Теги: війна мобілізація Україна бронювання від мобілізації

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