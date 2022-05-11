Маємо хороші новини для нашої оборони: звернення президента (відео)
Зеленський розповів про новий пакет допомоги від США
Увечері, 11 травня, президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним зверненням до українців. Очільник держави подякував народові США за черговий пакет підтримки для України
«Палата представників Конгресу Сполучених Штатів проголосувала за новий і вагомий пакет підтримки для нашої держави та глобальної демократії. Майже на $40 млрд. Скоро відбудеться й друге голосування – у Сенаті США. Після чого це рішення потрапить на підпис президенту Байдену і набуде чинності. Я вдячний народу Америки та всім нашим друзям у Конгресі та в адміністрації за цю підтримку», – повідомив президент.
Раніше стало відомо, що «демократи» мають намір проголосувати за виділення Україні військової допомоги в розмірі $40 млрд.
Крім того, 9 травня Байден підписав закон про ленд-ліз.
Як відомо, Палата представників Конгресу США проголосувала за програму ленд-лізу для України 28 квітня. Тоді 417 із 430 членів Палати представників проголосували «за», а тільки 10 (усі вони представляли Республіканську партію) – «проти».
Експерти упевнені, що ленд-ліз може відіграти переломну роль у російсько-українській війні.
Також сенатори США пропонують визнати Росію державою-спонсоркою тероризму.