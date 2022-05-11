Маємо хороші новини для нашої оборони: звернення президента (відео)

Зеленський розповів про новий пакет допомоги від США

Увечері, 11 травня, президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним зверненням до українців. Очільник держави подякував народові США за черговий пакет підтримки для України

«Палата представників Конгресу Сполучених Штатів проголосувала за новий і вагомий пакет підтримки для нашої держави та глобальної демократії. Майже на $40 млрд. Скоро відбудеться й друге голосування – у Сенаті США. Після чого це рішення потрапить на підпис президенту Байдену і набуде чинності. Я вдячний народу Америки та всім нашим друзям у Конгресі та в адміністрації за цю підтримку», – повідомив президент.