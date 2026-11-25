Російська терористична армія завдала масованого удару по теплоелектростанції ДТЕК. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

«Росія здійснила масовану атаку на одну з ТЕС ДТЕК. Станція припинила генерацію електроенергії», – йдеться у повідомленні.

За даними компанії, суттєво пошкоджено обладнання станції.

«Лише за листопад це вже третя масована атака на станції компанії», – додається у заяві.

Нагадаємо, що також 20 листопада російська терористична армія здійснила масовану атаку на одну з теплоелектростанцій ДТЕК. Тоді станція припинила генерацію електроенергії.

До слова, українські атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації після масованої ракетно-дронової атаки Росії в ніч проти 20 листопада. Російські війська завдали ударів по електростанціях, підстанціях передачі та розподілу електроенергії. Частина споживачів у Києві та десяти областях залишилася без світла.