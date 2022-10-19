Одеситам завтра слід утриматися від походів на вулицю: влада назвала причину

В Одесі очікується сильний поривчастий північно-західний вітер зі швидкістю до 15-20 м/с

У міськадміністрації рекомендують не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач

Завтра, 20 жовтня, в Одесі та області очікується погіршення погодних умов. Гідрометцентр Чорного та Азовського морів попереджає про сильне погіршення погоди, очікується сильний поривчастий північно-західний вітер зі швидкістю до 15-20 м/с. Про це повідомляє Telegram Одеса.Офіційно.

Також вночі можливий невеликий дощ, вдень без опадів. У зв'язку з погіршенням погодних умов одеська мерія просить максимально обмежити переміщення та поїздки, особливо літніх, дітей та вагітних жінок.

Також у міськадміністрації рекомендують не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами – внаслідок сильного поривчастого вітру можливе падіння гілок.

Нагадаємо, 17 жовтня рашисти завдали ракетного удару по Одеській області. Ракета поцілила у один з об’єктів інфраструктури.