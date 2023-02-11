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Прикордонники розбили під Бахмутом чотири групи російських штурмовиків

Надія Карбунар
glavcom.ua
Прикордонники розбили під Бахмутом чотири групи російських штурмовиків
Мінометники Держприкордонслужби та артилеристи Нацгвардії влучними пострілами добили залишки штурмових груп противника
фото: dpsu.gov.ua

Росіяни намагалися заховатися між приватними будинками й перегрупуватися для нової спроби штурму

На околицях Бахмута ворог постійно намагається використовувати щільну забудову приватного сектору для прихованого переміщення чи укриття. Про це повідомляє сайт Державної прикордонної служби України.

Як зазначається, днями 4 групи піхоти противника, чисельністю до 10 бойовиків кожна, намагалися непомітно наблизитися для штурму позицій Сил оборони України. Цей маневр помітили аеророзвідники Держприкордонслужби, а мінометники-прикордонники знищили 2 групи ворожої піхоти. Решта загарбників відійшла.

Прикордонники розбили під Бахмутом чотири групи російських штурмовиків фото 1

«Росіяни намагалися заховатися між приватними будинками й перегрупуватися для нової спроби штурму. «Повітряні очі» захисників України не дозволили їхнім ворожим планам здійснитися. Мінометники Держприкордонслужби та артилеристи Нацгвардії влучними пострілами добили залишки штурмових груп противника», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що російські війська можуть зробити спробу перекриття шляхів доставки зброї до України. Українська армія готова до такого сценарію, «історичні території України» будуть повернуті. 

Теги: прикордонники укриття ворог росіяни армія Олексій Данілов

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