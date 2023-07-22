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У Кропивницькому прогриміли вибухи

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Кропивницькому прогриміли вибухи
Вибухи прогриміли під час повітряної тривоги
фото з відкритих джерел

Жителям «почервонілих» областей слід негайно перейти в укриття 

У ніч на 22 липня у Кропивницькому під час повітряної тривоги прогриміли вибухи.  Про це повідомили кореспонденти «Суспільне Кропивницький».

За даними командування Повітряних сил ЗСУ, існує загроза противника застосувати балістичне озброєння для ударів.

Місцевих жителів закликають не залишати укриття, пам'ятати про правило "двох стін", а також дотримуватися інформтиші - не знімати та не викладати в інтернеті можливі результати вибухів та їх місця.

Раніше повідомлялося, що в тимчасово окупованій частині Запорізької області пролунали потужні вибухи.

До слова, російська окупаційна армія продовжує ракетний терор, пов'язаний з зерновою угодою. Цієї ночі РФ знову спрямувала атаку «Калібрами» на Одеську область. Удар був завданий у дві хвилі. 

Намагаючись обійти системи протиповітряної оборони, ворог спрямовував ракети на мінімальній висоті, використовуючи особливості ландшафту. Дві ракети влучили в зерносховища одного з сільськогосподарських підприємств. Спалахнула пожежа і вже під час боротьби з вогнем пролунала повторна тривога. Ще одна ракета поцілила в те саме підприємство, понівечивши сільськогосподарську та рятувальну техніку. 

Пожежу на площі понад 200 кв. м оперативно ліквідовано. Ворог знищив 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю. Двоє співробітників підприємства отримали поранення.

Теги: вибух укриття Кропивницкий ворог тривога

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