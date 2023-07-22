У Кропивницькому прогриміли вибухи

Жителям «почервонілих» областей слід негайно перейти в укриття

У ніч на 22 липня у Кропивницькому під час повітряної тривоги прогриміли вибухи. Про це повідомили кореспонденти «Суспільне Кропивницький».

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За даними командування Повітряних сил ЗСУ, існує загроза противника застосувати балістичне озброєння для ударів.

Місцевих жителів закликають не залишати укриття, пам'ятати про правило "двох стін", а також дотримуватися інформтиші - не знімати та не викладати в інтернеті можливі результати вибухів та їх місця.

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Раніше повідомлялося, що в тимчасово окупованій частині Запорізької області пролунали потужні вибухи.

До слова, російська окупаційна армія продовжує ракетний терор, пов'язаний з зерновою угодою. Цієї ночі РФ знову спрямувала атаку «Калібрами» на Одеську область. Удар був завданий у дві хвилі.

Намагаючись обійти системи протиповітряної оборони, ворог спрямовував ракети на мінімальній висоті, використовуючи особливості ландшафту. Дві ракети влучили в зерносховища одного з сільськогосподарських підприємств. Спалахнула пожежа і вже під час боротьби з вогнем пролунала повторна тривога. Ще одна ракета поцілила в те саме підприємство, понівечивши сільськогосподарську та рятувальну техніку.

Пожежу на площі понад 200 кв. м оперативно ліквідовано. Ворог знищив 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю. Двоє співробітників підприємства отримали поранення.