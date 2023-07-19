В окупованому Севастополі пролунала серія вибухів

Ці вибухи можуть пояснюватися запуском російськими окупантами ракет по території материкової України цієї ночі

У ніч на 19 липня у тимчасово окупованому Криму у Севастополі пролунала серія вибухів у районі Козачої бухти. Вони можуть бути пов'язані з черговою російською ракетною атакою по містах України. Про це повідомляє Telegram-канал «Кримський вітер».

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«У Севастополі серія гучних вибухів у районі Козацької бухти», - йдеться у публікації.

Також зазначається, що ці вибухи можуть пояснюватися запуском російськими окупантами ракет по території материкової України цієї ночі.

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У мережі з'явилося відео запусків ракет із Козачої бухти «Онікс»: 2, потім ще 2, а потім - 4. Через деякий час була друга серія залпів.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 19 липня в Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи, в місті працює протиповітряна оборона ЗСУ по ворожих цілях. Про це повідомляє голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпера. Вибухи в Одесі були чутні близько першої години ночі.

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Також у ніч на 19 липня в Запоріжжі пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Про це повідомляють кореспонденти «Суспільне». У місцевих пабліках повідомляють про щонайменше три вибухи - перший відбувся близько 02:06.

До слова, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат припустив, що РФ може «показати свою міць» у відповідь на події, які сталися вчора з Кримським мостом.